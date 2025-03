Juve-Atalanta, attacco del grande ex: “Errore clamoroso, una follia”

Crollo bianconero in casa contro i nerazzurri: il grande ex punta il dito: “Errore clamoroso”

Un ko che pesa e che sembra mettere fine alle speranze scudetto. Lo scontro diretto perso in casa contro l’Atalanta è un vero e proprio macigno per la Juventus, chiamata a reagire dalle prossime giornate per non perdere il treno Champions League.

Le marcature dei bergamaschi si sono aperte con un calcio di rigore decretato dall’arbitro Sozza per fallo di mano di McKennie. Un fischio che ha portato discussioni, con Thiago Motta che ha parlato di episodio discutibile. Un pensiero totalmente diverso rispetto a quello di un doppio ex della partita. Dagli studi di ‘Pressing’, programma delle reti ‘Mediaset’, Alessio Tacchinardi ha invece puntato il dito contro l’autore del fallo di mano, Weston McKennie: “L’errore di McKennie è un errore clamoroso, con quel braccio alzato stai alla fermata dell’autobus. È una follia di McKennie, devi saltare in modo diverso”.

Juve, stagione fallimentare: “Impossibile salvare qualcosa”

Critiche dagli studi ‘Mediaset’ sono arrivati anche da parte di Ivan Zazzaroni. Per il giornalista la stagione è una delusione totale ed è impossibile salvare qualcosa. Ora il minimo è riuscire a centrare la qualificazione in Champions League.

Nel mirino del giornalista, dunque, c’è l’intera società bianconera, da Giuntoli a Thiago Motta. “Salvare questa stagione è impossibile, arrivare quarto è il minimo indispensabile – afferma Zazzaroni – Ma non si è mai visto un gioco, chi ha parlato di bel gioco deve farsi un esame di coscienza. Però Mourinho e Ancelotti sono bolliti e Allegri non sapeva allenare…”. Poi un elogio a Claudio Ranieri “Lui è l’allenatore più moderno e attuale che c’è, uno che fa giocare Shomurodov, Salah Eddine, Nelsson, Saud e cambia tutto. A 73 anni ha detto che vuole essere pratico e vincere le partite e del gioco non gli interessa niente”.