Inter, pronto il nuovo Eriksen: ha già segnato 5 gol quest’anno

Il mercato non dorme mai e quello dell’Inter non è da meno: può arrivare l’erede di Eriksen in vista del Mondiale per Club. Il centrocampista conosce molto bene il campionato di Serie A e quest’anno ha già messo a segno 5 gol partendo dalle retrovie.

Mentre gli uomini di Simone Inzaghi sono alle prese con un finale di stagione che si preannuncia incandescente, con la squadra ancora impegnata su tre fronti, la squadra mercato prosegue nella silenziosa opera di rinforzare l’Inter per la prossima stagione.

Non è un mistero infatti che l’età media dei meneghini sia la più “vecchia” di tutto il campionato: con 29,1 di media infatti, i nerazzurri sono al primo posto in questa speciale classifica, dove il Napoli segue secondo con 28,1 anni di media. Se da un lato le formazioni più “esperte” sono anche quelle che dominano il campionato, dall’altro è chiaro come serva un’opera di svecchiamento.

Tra l’altro la zona del centrocampo è stata interessante anche da alcuni infortuni: l’ultimo in ordine di tempo è quello di Piotr Zielinski. Il polacco è uscito malconcio dall’ultima gara contro il Monza e potrebbe restare fermo ai box per molto tempo. In ottica Mondiale per club, potrebbe far molto comodo all’Inter un ulteriore rinforzo dal mercato per il centrocampo.

Inter, occhi puntati su Odgaard per il mercato

Ad ora stiamo parlando di prospettive di mercato tra Odgaard e l’Inter, nulla più. Ma se le prestazioni del danese dovessero confermarsi sugli standard mostrati fino a questo momento con il Bologna, allora chissà che non possa arrivare presto una telefonata da Milano, o meglio due: una verso i felsinei e l’altra diretta a l’entourage del giocatore.

Quello che colpisce del trequartista infatti è il suo rendimento se parametrato ai minuti giocati. Il tabellino delle presenze infatti riferisce di 23 “caps” in Serie A quest’anno, ma a ben vedere i minuti disputati sono 1501, il che ci porta ad un impiego per circa 60 minuti di media a partita. In tale contesto, il danese ha messo a segno 5 gol e servito 2 assist.

Se arrivasse all’Inter nella prossima finestra di mercato, Odgaard porterebbe in dote questo e molto altro. Inoltre, ad oggi non sarebbe difficile immaginere una sua pronta integrazione nello scacchiere di mister Inzaghi: come accaduto già con altri trequartisti, il tecnico potrebbe farne un’ottima mezzala offensiva.