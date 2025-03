Infortunio Inter, si ferma un big: rischia 2 mesi di stop

Si complica per l’Inter la rincorsa verso lo Scudetto a causa dell’infortunio di un big: il calciatore si è infortunato nell’ultima gara dei nerazzurri e stando ai primi report medici potrebbe restare fuori dai terreni di gioco anche per 2 mesi.

La stagione dell’Inter, nonostante qualche critica di troppo, è ad oggi ultra-positiva. Non si può umiliare un campionato tutti gli anni (anzi, basta vedere la parabola del Napoli dell’anno scorso per capire come sia molto difficile), ma i nerazzurri sono ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi stagionali. Sono primi in Serie A, in semifinale di Coppa Italia e con ottime possibilità di arrivare ai quarti di Champions. Ci sono però gli infortuni che stanno complicando la stagione dell’Inter.

Dall’inizio della stagione infatti, ad oggi gli stop a causa di infortuni in casa Inter sono stati quasi 40: questo ha messo a dura prova la profondità della rosa di Inzaghi e le capacità di quest’ultimo di trovare delle soluzioni alternative a quello che è il sistema di gioco consolidato in casa Inter.

La zona di campo dove la sfortuna si è accanita è stata quella delle corsie laterali, culminata con un picco nel mese di marzo. Carlos Augusto, Darmian, Dimarco: sono finiti tutti ai box più o meno nello stesso periodo, tanto che il mister Inzaghi è stato portato anche a pensare ad un cambio modulo a causa degli infortuni. Alla fine il tecnico ha optato per il mantenimento del classico 3-5-2 anche nell’ultima gara contro il Monza, ma ha dovuto adattare Bastoni al ruolo di esterno a tutta fascia.

Inter, si ferma anche Zielinski per infortunio: rischia di restare fermo 2 mesi

Proprio contro i brianzoli, battuti al termine di una partita rocambolesca, l’Inter ha visto Piotr Zielinski fermarsi a causa di un infortunio. Il polacco è entrato al 70′ al posto Mkhitaryan ma ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo appena 3 minuti a causa di un problema al polpaccio destro, che si è toccato continuamente mentre usciva dal campo. Al suo posto è entrato Correa.

La lesione è molto probabilmente di tipo muscolare, ma saranno gli esami strumentali di oggi a chiarire l’entità del danno e i possibili tempi di recupero. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’infortunio potrebbe tenere Zielinski lontano dal campo anche per 2 mesi.