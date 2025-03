Inzaghi lancia l’allarme: “Lautaro era affaticato. Perderemo Zielinski per un po’ di tempo”

L’Inter ribalta il Monza dopo il doppio vantaggio dei brianzoli: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro

Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo. L’Inter completa la rimonta nel secondo tempo contro il Monza ultimo in classifica e si porta momentaneamente a +4 in classifica sul Napoli.

Birindelli e l’ex Keita gelano San Siro, prima della reazione dei campioni d’Italia che ribaltano il risultato grazie ad Arnautovic, Calhanoglu e allo sciagurato autogol di Kyriakopoulos. Inzaghi inizia la conferenza stampa facendo il punto sull’infermeria: “Lautaro Martinez era affaticato, ma non ci sono allarmismi. Vediamo come si evolve nei prossimi giorni. Zielinski ha sentito qualcosa al polpaccio, farà gli esami ma lo perderemo per un po’ di tempo“, spiega il mister nerazzurro.

Sulla partita e la rimonta: “Abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, mi sono complimentato con il Monza che ha giocato un’ottima gara. Sul primo gol dovevamo fare meglio tutti, mentre sul secondo Keita fa un gran gol. Però non ci siamo disuniti: i ragazzi hanno avuto un’ottima reazione, abbiamo tirato 31 volte verso la porta del Monza. La vittoria è meritata”.

Inter-Monza, Inzaghi in conferenza stampa: “Correa mezz’ala? Lo aveva già fatto alla Lazio”

“Se guarderò Napoli-Fiorentina o Juventus-Atalanta? Domani riguarderò meglio la gara con il Feyenoord. Avremo solo 48 ore di tempo per preparare il ritorno di martedì”, risponde Inzaghi.

🗣️ #InterMonza – #Inzaghi in conferenza: “#Lautaro era affaticato, ma non ci sono allarmismi. #Zielinski ha sentito qualcosa al polpaccio, farà esami ma lo perderemo per un po’ di tempo” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/KuSLd7OXs1 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 8, 2025

La nuova Champions League e la mole di partite ravvicinate non sono facili da gestire: “Ci sono delle difficoltà, è inutile nasconderlo. Si gioca e si viaggia tanto, il tempo per recuperare è poco. Al 9 di marzo abbiamo già giocato 42 partite, ma sapevamo cosa ci aspettava. La squadra continua a lavorare bene: spero soltanto di non perdere giocatori, altrimenti diventa molto complicato”.

Infine, Inzaghi spiega la posizione di Correa: “Mezz’ala dopo l’infortunio di Zielinski? È un giocatore molto duttile, quel ruolo lo aveva già fatto alla Lazio. È stato molto bravo e ci ha aiutato in fase difensiva, come hanno fatto anche Thuram e Lautaro”.