PAGELLE E TABELLINO INTER-MONZA 3-2: Dumfries è un treno, disastro Pavard

Voti, top e flop del match del ‘Meazza’ valido per la 28° giornata del campionato di Serie A. Rimonta della squadra di Inzaghi contro i brianzoli ultimi in classifica

L’Inter vede le streghe a poche ore dal 117° compleanno, ma alla fine riesce a completare la rimonta di fronte al fanalino di coda Monza nell’anticipo di campionato.

I brianzoli si portano incredibilmente avanti di due reti, con Birindelli e l’ex Keita che gelano il pubblico di fede nerazzurra. Arnautovic avvia la rimonta, prima della zampata di Calhanoglu e dell’autogol decisivo dello sciagurato Kyriakopoulos nel secondo tempo. Pendolino Dumfries, serataccia invece per Pavard in casa interista. A Nesta non bastano lo scatenato Keita e i guizzi di Mota. Simone Inzaghi si porta momentaneamente a +4 in vetta classifica in attesa di Napoli-Fiorentina.

INTER

Martinez 5,5

Pavard 4,5 (46′ Bisseck 7)

De Vrij 5 (46′ Carlos Augusto 7)

Acerbi 5

Dumfries 7,5

Barella 6

Calhanoglu 7

Mkhitaryan 5 (69′ Zielinski SV; 72′ Correa 6)

Bastoni 7

Arnautovic 7 (69′ Thuram 5,5)

Lautaro Martinez 6,5

Allenatore: Inzaghi 6,5

TOP Inter: Dumfries 7,5 – Un treno sulla corsia di competenza, tambureggiante senza soluzione di continuità. Periodo di forma stratosferico, nel momento migliore probabilmente della sua carriera. A referto l’assist per Arnautovic e un quasi gol a inizio ripresa. Insostituibile per Inzaghi.

FLOP Inter: Pavard 4,5 – Primo tempo disastroso dei braccetti di Inzaghi, del nazionale francese in particolare. Soffre l’intraprendenza di Keita e lascia una voragine sul raddoppio del Monza, permettendo al senegalese di prendere la mira e piazzarla nel sette. Disastroso.

MONZA

Turati 7

Pedro Pereira 5,5

Izzo 5 (86′ Brorsson SV)

D’Ambrosio 5,5

Birindelli 7 (86′ Vignato SV)

Zeroli 6

Bianco 6,5

Castrovilli 6 (66′ Lekovic 5,5)

Kyriakopoulos 4

Mota 7 (66′ Ganvoula 5)

Keita 7,5 (76′ Caprari 5,5)

Allenatore: Nesta 6,5

TOP Monza: Keita 7,5 – Fa il ‘Diavolo’ a quattro proprio davanti alla sua ex squadra. Pennella il 2-0 per il Monza e non esulta sotto la Curva Nord, con il pubblico nerazzurro che poi lo fischia all’uscita dal campo. Pericolo costante per la difesa di casa e primo tempo da urlo. Ma alla fine non basta a Nesta per centrare l’impresa.

FLOP Monza: Kyriakopoulos 4 – Asfaltato dall’incontenibile Dumfries, il greco non riesce a trovare le contromisure per risalire la china e contrastare l’olandese. Fa ancora peggio nella ripresa: per anticipare Lautaro, deposita nella propria porta la rete che beffa i brianzoli. Sciagurato.

Arbitro: Zufferli 5,5

Serie A, il tabellino di Inter-Monza: zampata Calhanoglu, l’ex Keita non basta

INTER-MONZA 3-2

32′ Birindelli (M); 44′ Keita (M); 46′ Arnautovic; 64′ Calhanoglu; 78′ Kyriakopoulos

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard (46′ Bisseck), de Vrij (46′ Carlos Augusto), Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (69′ Zielinski; 72′ Correa), Bastoni; Arnautovic (69′ Thuram), Lautaro Martinez. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Aidoo, Motta, Asllani, Frattesi, Taremi. Allenatore: Inzaghi

Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo (86′ Brorsson), D’Ambrosio; Birindelli (86′ Vignato), Zeroli, Bianco, Castrovilli (66′ Lekovic), Kyriakopoulos; Mota (66′ Ganvoula), Keita. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Palacios, Urbanski, Pessina, Colombo, Martins, Caprari, Forson, Petagna. Allenatore: Nesta

Arbitro: Zufferli (sez. Udine)

VAR: Gariglio

Ammoniti: Izzo (M), Nesta (M, dalla panchina)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 5′; spettatori 66.344