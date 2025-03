Inter-Feyenoord senza l’attaccante: è fuori dai convocati

Il giocatore non prenderà parte alla sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani a San Siro

Nelle ultime ore l’Inter di Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Zielinski, che rischia uno stop di due mesi. Una tegola pesante per i nerazzurri che affronteranno domani il Feyenoord, con qualche defezione di troppo.

Non è sicuramente al meglio de Vrij, come Lautaro Martinez leggermente affaticato. Contro gli olandesi i cambi potrebbero, così, essere diversi, per gestire la rosa in vista dell’Atalanta. Oggi il centrale difensivo e l’attaccante argentino non si sono allenati in gruppo, ma Inzaghi resta positivo in merito al loro pieno recupero.

I problemi, però, non sono solamente in casa Inter. Anche il Feyenoord deve fare i conti con diversi infortunati. Una situazione dalla quale gli olandesi non riescono a venir fuori. Nelle scorse ore Robin van Persie ha potuto esultare per i recuperi di Gernot Trauner e Facundo González, oltre che per Givairo Read, che rientrerà dio la squalifica.Il Feyenoord, però, per la sfida di domani a San Siro dovrà rinunciare ad uno dei suoi suoi giocatori più pericolosi.

Inter-Feyenoord, si ferma l’attaccate di van Persie

Per un guaio muscolare non è stato convocato, infatti, Igor Paixao. Il brasiliano, che ha fatto letteralmente girare la testa alla difesa del Milan, nel match di andata dei playoff di Champions League, sarà dunque assente.

Un pensiero in meno, dunque, per Simone Inzaghi e l’Inter. Un’Inter pronta a ripartire dal 2 a 0 dell’andata, e a gestire le forze in vista della sfida Scudetto che si giocherà domenica sera a Bergamo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tra i pali così ci sarà Sommer; dietro una difesa a tre composta da Bisseck, Acerbi e Pavard. A centrocampo, invece, occasione per Frattesi con Mkhitaryan e Calhanoglu. In avanti, Lautaro Martinez va verso la panchina con Taremi pronto a giocare al fianco di Marcus Thuram.