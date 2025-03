Gasperini fa pace con Lookman e poi si innervosisce: “Con te non parlo”

L’Atalanta tramortisce la Juventus all’Allianz Stadium: le dichiarazioni nel post partita dell’allenatore della ‘Dea’

Impresa storica dell’Atalanta, che rifila un poker di reti a domicilio alla Juventus. Allianz Stadium gelato, con gli orobici che tengono il passo in classifica delle battistrada Inter e Napoli.

Tutta la felicità in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, anche se all’inizio c’è un momento di tensione con il giornalista di ‘Sky Sport’: “Con te non parlo, scrivi quello che vuoi”. L’allenatore dell’Atalanta analizza poi il roboante 4-0 di Torino: “Per noi è un risultato clamoroso. Era difficile davvero da immaginare una vittoria di questa portata, con la Juve che arrivava da cinque successi consecutivi. La prestazione è stata quasi perfetta, nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche gol”, sottolinea Gasperini.

Juventus-Atalanta, Gasperini e il rapporto con Lookman: “Potrebbe anche fare il capitano”

Il tecnico dell’Atalanta prosegue sulla corsa scudetto: “È il successo più eclatante che l’Atalanta abbia mai fatto a Torino. La più bella non lo so, abbiamo vinto anche 3-0 a Liverpool e poi c’è la finale di Dublino. È una vittoria importante e che ci permette di stare vicino a due squadre fantastiche come Inter e Napoli“.

😮#GASPERINI NERVOSO IN CONFERENZA STAMPA! Nervi tesi nel post #JuventusAtalanta anche per il tecnico dei nerazzurri che si è sfogato con un giornalista in conferenza stampa pic.twitter.com/XsVNZ5GZgX — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 9, 2025

Al momento della sostituzione è arrivato l’abbraccio con Lookman dopo le ultime tensioni: “Le persone quando stanno 300 giorni e passa insieme, possono avere delle visioni diverse. Lookman è diventato un giocatore fantastico quando è cresciuto nella sua concezione di squadra. Non che fosse un cattivo ragazzo, ma era sempre rivolto verso un qualcosa di individuale. Lui ha reso grande l’Atalanta e l’Atalanta ha reso grande lui. Da qui a fine stagione magari riuscirà anche a mettere la fascia da capitano: significa che l’Atalanta ce l’ha anche tatuata sulla pelle”, conclude Gasperini.