PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-ATALANTA 0-4: Thiago Motta umiliato, Kolo Muani scomparso

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valido per la 28° giornata del campionato di Serie A. Dominio della squadra di Gasperini, crolla la ‘Vecchia Signora’

La Juventus e Thiago Motta umiliati da una splendida Atalanta nel match di cartello della 28° giornata del campionato di Serie A.

La ‘Dea’ di Gasperini domina all’Allianz Stadium, travolgendo con un poker di reti la ‘Vecchia Signora’ a domicilio. Retegui e Lookman asfaltano la disastrosa difesa bianconera, mentre De Roon e Zappacosta rendono indimenticabile la notte torinese per l’Atalanta. Thiago Motta, dopo Champions e Coppa Italia, crolla anche in campionato: prestazione sconcertante, Juve mai in partita e senza orgoglio. I tifosi lasciano prima lo stadio, chiedendo le dimissioni e le testa dell’allenatore italo-brasiliano. Clima infuocato allo ‘Stadium’ e nuova durissima contestazione.

JUVENTUS

Di Gregorio 7

Weah 5 (53′ Alberto Costa 5)

Gatti 5 (53′ Kalulu 5)

Kelly 4

Cambiaso 4,5

Locatelli 5

Thuram 5

Nico Gonzalez 4,5 (53′ Mbangula 5)

McKennie 4,5 (46′ Koopmeiners 4,5)

Yildiz 4,5

Kolo Muani 5 (75′ Vlahovic 5)

Allenatore: Thiago Motta 2

TOP Juventus: Di Gregorio 6,5 – L’unico a salvarsi, evita una goleada di proporzioni bibliche alla ‘Vecchia Signora’. Doppio intervento prodigioso prima dell’intervallo, che alla fine non basta ai bianconeri per evitare una fragorosa sconfitta.

FLOP Juventus: Kelly 4 – A parte Di Gregorio non si salva nessuno in casa bianconera, con ilm difensore inglese letteralmente umiliato dagli avanti orobici e in particolare da Retegui. Imbarazzante, come tutta la Juve.

ATALANTA

Carnesecchi 6,5

Djimsiti 6,5

Hien 6,5

Kolasinac 7 (83′ Toloi SV)

Bellanova 6,5

De Roon 7,5

Ederson 7 (80′ Pasalic SV)

Zappacosta 7

Cuadrado 6,5 (46′ Brescianini 6,5)

Lookman 7,5 (80′ Samardzic SV)

Retegui 8 (61′ De Ketelaere 6,5)

Allenatore: Gasperini 9

TOP Atalanta: Retegui 8 – Subito pimpante, insieme a Lookman mette a ferro e fuoco la malcapitata retroguardia di casa. Immancabile per Kelly, che lo sognerà per diverse notti. Freddissimo dal dischetto e ancora indigesto ai bianconeri come all’andata. Sfiora il raddoppio, prima di uscire dopo un’ora. MVP all’Allianz Stadium.

Carnesecchi 6,5 – Impossibile trovare insufficienze nell’Atalanta. Decisivo all’andata, praticamente inoperoso e spettatore non pagante nella storica vittoria della ‘Dea’ sul campo della Juventus. Si sporca le mani solo nel finale su McKennie.

Arbitro: Sozza 5,5

Serie A, il tabellino di Juventus-Atalanta

JUVENTUS-ATALANTA 0-4

29′ rig. Retegui; 46′ de Roon; 67′ Zappacosta; 77′ Lookman

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah (53′ Alberto Costa), Gatti (53′ Kalulu), Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez (53′ Mbangula), McKennie, Yildiz (46′ Koopmeiners); Kolo Muani (75′ Vlahovic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Veiga. Allenatore: Thiago Motta

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (83′ Toloi); Bellanova, de Roon, Ederson (80′ Pasalic), Zappacosta; Cuadrado (46′ Brescianini), Lookman (80′ Samardzic); Retegui (61′ de Ketelaere). A disposizione: Patricio, Rossi, Sulemana, Ruggeri, Palestra, Maldini, Vlahovic. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Hien (A), Yildiz (J)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 2′ ; spettatori 40.266