Calciomercato, super colpo Juve: restroscena allo Stadium

La Juventus è pronta a pescare ancora in casa Atalanta. La sconfitta di ieri dei bianconeri ha posto probabilmente la parole “fine” sui sogni di gloria di Thiago Motta ma potrebbe aver aperto ad interessanti scenari di mercato.

Juventus: ancora una acquisto dall’Atalanta

Dopo aver strappato in estate Teun Koopmeiners all’Atalanta, i bianconeri in estate potrebbero rinforzare ancora l’organico con un colpo dai nerazzurri. Sono diversi, infatti, i calciatori agli ordini di Gasperini che piacciono molto al dt della Juve Cristiano Giuntoli.

In difesa non è segreto l’interesse dei bianconeri per Scalvini, ai box per infortunio, ma anche per il portiere Marco Carnesecchi. In mezzo al campo i bianconeri seguono con attenzione Ederson, già corteggiato ai tempi della Salernitana prima del passaggio a Bergamo per circa 20 milioni di euro.

In attacco la Juve cerca anche una prima punta e le prestazioni di Mateo Retegui non sono di certo passate inosservate a Torino.

Ma il vero sogno della Juventus si chiama Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, anche ieri in rete contro la Juventus, è un pallino di Giuntoli che aveva provato a prenderlo anche al Napoli senza riuscire a convincere i tedeschi del Lipsia. La trattativa per il nigeriano, sembrava in discesa visto il diverbio verbale tra Gasperini e Lookman. Ma proprio dallo Stadium è arrivato un retroscena importante in casa Atalanta. L’allenatore ha chiamato a se il proprio attaccante dopo la vittoria dichiarando “ti posso salutare, mi fai un bel sorriso”, prima di abbracciare il calciatore.

Juventus: le ultime sulla trattativa con l’Atalanta

Dopo lo sgarbo estivo e l’acquisto di Teun Koopmeiners per 60,7 milioni complessivi, l’Atalanta sembrerebbe restia a cedere un altro gioiello alla Juventus. Tuttavia molto dipenderà come sempre dal prezzo.

La valutazione di Ederson e Lookman, secondo le ultime notizie di mercato, non sarebbe tanto distante dalla cifra spera già dalla Juve per l’olandese.

La richiesta dell’Atalanta è di almeno 60 milioni di euro. Il contratto di Ederson, in scadenza a giugno 2027, inizia a preoccupare la Dea. Forse anche per questa ragione, come riportato dal Corriere dello Sport, l’Atalanta starebbe provando a rinnovare.

Discorso diverso per Ademola Lookman. L’attaccante la scorsa estate, dopo le avances del PSG, si era sentito tradito dai Percassi dopo la promessa fatta dal club sulla cessione al “miglior offerente”.

Durante il prossimo calciomercato estivo, però, nonostante la pace fatta con Gasperini Lookman sembrerebbe seriamente intenzionato a forzare la mano con la società per lasciare l’Atalanta. La Juventus è tra le pretendenti ma senza la qualificazione in Champions League sarà difficile.