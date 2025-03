Conte toglie i sassolini dalle scarpe: “Venduto il miglior calciatore, sembra sia normale”

Le parole del tecnico azzurro post partita dallo stadio Diego Armando Maradona dopo i tre punti contro la Fiorentina

Antonio Conte commenta a caldo la vittoria contro la Fiorentina in conferenza stampa: “Penso sia stata una vittoria meritata sotto tutti i punti di vista. Abbiamo realizzato molto meno di quanto prodotto. I ragazzi non erano contenti dopo la fine del primo tempo. Io non voglio andare negli spogliatoi con l’1-0. Sono molto contento della prestazione”

Poi testa alla prossima trasferta: “Non era semplice, siamo tornati alla vittoria, bravi i miei ragazzi. Da domani ci concentriamo per la partita contro il Venezia, più difficile di questa gara”.

Alla domanda sulla prestazione positiva di Lukaku, Conte sottolinea che la squadra sta superando le aspettative anche in una situazione complessa: “Io devo avere risposte dalla squadra, non dai singoli. Questo Napoli sta facendo passare normale ciò che normale non è. Vendi il miglior giocatore, ed è normale. Questo gruppo ha superato tante difficoltà e sta continuando a superarle. Ad ogni situazione trova sempre la pezza”.

Conte emozionato dal Maradona

Il tecnico poi commenta emozionato la coreografia eccezionale del Maradona e l’atmosfera elettrica dello stadio: “Il pubblico di Napoli può dare la spinta a questa squadra. L’atmosfera, le coreografie di oggi mi hanno emozionato. Non penso sia successo tante volte. Mi ha toccato a livello emozionale, c’erano le due curve, ma anche i Distinti…Questo ci deve riempire di felicità. La gente di Napoli chiede tanto, è molto pretenziosa, ma al tempo stesso dà tanto. Noi vogliamo continuare a regalare emozioni. Voglio che la squadra quando esce dal campo, l’atmosfera sia elettrica”.

Un ultima battuta, poi, sulle condizioni di Scott McTominay, uscito acciaccato verso la fine: “Non dovrebbe essere nulla di grave, viene da un affaticamento e vedremo nei prossimi giorni”