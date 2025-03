Allegri e il ritorno al Milan: subito un grande colpo

Scelta fatta sul primo grande acquisto per il tecnico ex Juve, dato in pole per la panchina rossonera. Ecco tutti i dettagli

Allegri ha detto no all’Arabia perché vuole restare nel grande calcio. Meglio ancora in Italia. Nelle ultime ore è tornata a scaldarsi la pista Milan, pronto all’ennesimo ribaltone partendo proprio dalla scelta del nuovo tecnico per la prossima stagione.

Come raccolto da Calciomercato.it, “le indicazioni che arrivano da Casa Milan, stavolta, non lasciano dubbi”. La ricostruzione della squadra sarà affidata a “un allenatore che conosce bene la Serie A”. E Allegri rappresenta “un’idea forte e concreta“. In sostanza è il nome in pole.

Allegri ha già allenato il Milan, dal luglio 2010 a gennaio 2024, vincendo uno Scudetto. Era pronto a tornare a Milanello già la scorsa estate, ma il club di Cardinale ha preferito optare per Fonseca dopo le proteste dei tifosi per Lopetegui.

Sappiamo poi come è andata a finire, con l’esonero del portoghese a fine anno per far posto a un suo connazionale, Sergio Conceicao. Un’altra storia finita male, anzi forse pure peggio.

⏳Massimiliano #Allegri ha fatto partire il conto alla rovescia 🇸🇦Le uniche vere proposte ufficiali per Allegri sono arrivate dall’Arabia. Una anche di recente ma, secondo le informazioni raccolte da https://t.co/00c8BbJXXi, è stata di nuovo rifiutata, sebbene fosse… pic.twitter.com/Pz2UBg1jPL — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 8, 2025

Panchina Milan: scelto il grande colpo per Allegri

Il nome di Allegri ha ridato un po’ di entusiasmo a tanti tifosi milanisti. A loro CM.IT ha riservato un sondaggio di mercato legato proprio al possibile ritorno in rossonero dell’ex Juve. Abbiamo chiesto di preciso: “Quale sarebbe il colpo perfetto per la sua eventuale seconda avventura in rossonero?”

Il meno votato, dei quattro nomi proposti, è stato Nuno Tavares col 17,6%. Solo qualche voto in più (19,6%) ha preso invece Lookman.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔴⚫️Per la panchina del #Milan si ‘scalda’ il nome di Massimiliano #Allegri!🔥 ❓Quale sarebbe il colpo perfetto per la sua eventuale seconda avventura in rossonero? — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 8, 2025

La sfida è stata tra Rabiot, che Allegri si sarebbe portato volentieri al Milan l’estate scorsa, e Sergej Milinkovic-Savic. Sfida che ha vinto il serbo ex Lazio, ora in Arabia all’Al-Hilal, con il 37,3%.