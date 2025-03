“Qualcuno ha storto il naso”: Jolanda De Rienzo contro gli scettici

L’intervento della giornalista napoletana sulle novità tattiche di Conte e la polemica contro gli scettici, poi l’elogio a Raspadori

Il Napoli cambia pelle. O come preferisce mister Conte, il Napoli cambia abito. E da diverse settimane è costretto a rivedere i propri piani iniziali, modificando l’assetto tattico della sua formazione.

Contro la Lazio è cominciata una piccola nuova era per la squadra partenopea. Si è aperta una porta, che per qualche giocatore può diventare addirittura un portone. Specialmente per Raspadori, tra i migliori del momento attuale del Napoli e in gol proprio contro i biancocelesti, quando è stato chiamato in causa nel 3-5-2. Da quel momento e anche successivamente contro l’Inter, Conte ha preferito mantenere la difesa a tre per emergenze tattiche e scelte tecniche, dovute all’assenza di Neres sulla sinistra.

La giornalista Jolanda De Rienzo, dopo il pareggio contro la Lazio, è intervenuta proprio ai microfoni di Calciomercato.it e ha silenziato gli scettici, i quali credevano che questo nuovo modulo non avrebbe portato fortune agli azzurri.

Napoli, Jolanda De Rienzo sicura: “Raspadori suda la maglia”

“La mossa tattica di ritornare alla difesa a 3 è stata vincente” – ha sottolineato Jolanda De Rienzo parlando del pareggio contro la Lazio – Qualcuno ha avuto il coraggio di storcere il naso, però poi dai risultati delle altre hai capito che sono tutte partite da giocare. Con un po’ di fortuna riuscivi anche a portare a casa la partita”. Un discorso che può essere allargato anche a quanto successo contro l’Inter e contro Como.

Conte confermerà il 3-5-2 anche contro la Fiorentina per l’appuntamento al Maradona alla 28a giornata di Serie A. E in attacco ci sarà sempre il duo Raspadori-Lukaku. Forse tra quelli che più stanno beneficiando del nuovo assetto tattico, specialmente la seconda punta della Nazionale, dopo mesi relegato in panchina per un equivoco tattico. “Raspadori mi piace perché suda la maglia e va oltre le polemiche”, sostiene la conduttrice e giornalista, di recente protagonista dell’esclusione da Sportitalia e dalla cancellazione del suo programma.

Infatti, la giornalista ha annunciato sui suoi canali ufficiali che, dopo aver dimostrato solidarietà al collega Manuel Parlato per via del licenziamento in tronco e durante la diretta televisiva condotta da Michele Criscitiello, è stata eliminata prontamente dalla chat redazionale e gli è stato impedito di ritornare in tv con il suo programma “Tutti al VAR”. L’Ordine dei giornalisti della Campania ha espresso solidarietà nei confronti della collega, dopo aver preso una netta posizione anche sul caso Parlato.