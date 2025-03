Bufera su Sportitalia: dopo Manuel Parlato licenziata anche Jolanda De Rienzo

Nuova polemica su Sportitalia: un altro licenziamento clamoroso

Dopo il caso di Manuel Parlato, un’altra tempesta si abbatte su Sportitalia. Questa volta a finire sotto i riflettori è la giornalista Jolanda De Rienzo, che è stata licenziata in tronco dall’emittente televisiva. La decisione ha scatenato una forte polemica, soprattutto tra i tifosi del Napoli, che da anni seguono con affetto la giornalista.

Ma cosa è successo davvero? Scopriamo tutti i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere il mondo dello sport e dell’informazione.

Criscitiello vs Napoli: un rapporto sempre più teso

Da tempo i rapporti tra Sportitalia e una parte della tifoseria napoletana sono tesi. Alla base delle tensioni ci sarebbero alcune dichiarazioni poco gradite dell’editore dell’emittente, Michele Criscitiello, nei confronti del Napoli e dei suoi sostenitori.

La situazione è precipitata quando Manuel Parlato, storico volto dell’emittente e apprezzato giornalista sportivo, è stato allontanato dopo aver preso le distanze da una gag sul mercato del Napoli. Questo episodio ha scatenato un’ondata di critiche, alimentando la percezione di una rottura insanabile tra Sportitalia e una parte del pubblico partenopeo.

Ora, a distanza di poche settimane, un altro nome di spicco viene allontanato: Jolanda De Rienzo.

Jolanda De Rienzo fuori da Sportitalia: cosa è successo?

Jolanda De Rienzo, una delle giornaliste più seguite e amate dagli appassionati di calcio, ha raccontato sui social il retroscena del suo improvviso allontanamento.

Dopo aver espresso solidarietà a Manuel Parlato con un post, la giornalista è stata rimossa dalla chat aziendale e il suo programma, “Tutti al VAR”, è stato cancellato senza preavviso. Secondo quanto riferito da De Rienzo, Criscitiello avrebbe motivato la chiusura con bassi ascolti, ma senza fornire dati ufficiali a supporto di questa tesi.

In una chat interna, inoltre, l’editore avrebbe dichiarato che la posizione pubblica della giornalista in favore di Parlato fosse inaccettabile, portando così alla sua esclusione da ogni incarico a Sportitalia.

Reazioni e conseguenze: il pubblico si schiera

Il licenziamento di Jolanda De Rienzo ha generato un’ondata di reazioni sui social, con tantissimi tifosi e appassionati che hanno espresso il proprio dissenso nei confronti della decisione di Sportitalia.

L’emittente non ha ancora rilasciato una nota ufficiale, ma la vicenda rischia di danneggiare ulteriormente il rapporto tra Sportitalia e il pubblico partenopeo.

Resta ora da vedere se ci saranno sviluppi o prese di posizione ufficiali, mentre cresce l’attenzione attorno a quello che si sta trasformando in un vero caso mediatico.

In definitiva, il caso De Rienzo – Parlato – Sportitalia è l’ennesima dimostrazione di come le dinamiche tra giornalismo sportivo e opinione pubblica siano in continua evoluzione. La presa di posizione di Jolanda De Rienzo ha portato a conseguenze immediate e drastiche, aprendo un dibattito su libertà di espressione e gestione delle voci all’interno di un’emittente sportiva.

Il pubblico, intanto, continua a seguire con grande attenzione gli sviluppi di questa vicenda.