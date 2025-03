Parte l’assalto a Thuram: la risposta dell’Inter

Il figlio d’arte e attaccante francese è entrato nel mirino di una big all’estero: ecco le intenzioni del club campione d’Italia

Continua la stagione complicata del Tottenham, che giovedì sera ha incassato una nuova sconfitta dall’AZ Alkmaar nel primo round degli ottavi di Europa League.

Gli ‘Spurs’ hanno l’opportunità di ribaltarla tra qualche giorno nel ritorno di Londra, ma la situazione si fa sempre più complicata vista anche la posizione deficitaria di classifica in campionato della squadra di Ange Postecoglou. Il Tottenham attualmente è soltanto 13° in Premier League e lontanissimo dalle posizioni che contano. Senza considerare il distacco dalla zona Europa, ormai fuori portata per la formazione londinese. La posizione di Postecoglou in panchina è sempre più delicata, con l’allenatore australiano che si gioca la riconferma nel finale di stagione.

Calciomercato Inter, Marcus Thuram nei desideri del Tottenham

Intanto la dirigenza del Tottenham ha iniziato a pianificare il mercato per la prossima estate e nella lista della club inglese figura anche una stella della Serie A.

Stando al portale ‘TeamTalk’ nei desideri del sodalizio di Londra ci sarebbe anche Marcus Thuram, titolarissimo dell’Inter e alfiere dello scacchiere di Simone Inzaghi. Il nazionale francese si sta riconfermando a grandi livelli alla sua seconda stagione in nerazzurro e potrebbe entrare nel mirino degli ‘Spurs’ per rinforzare adeguatamente il reparto d’attacco per la prossima stagione. Il Tottenham quindi valuterebbe un possibile affondo per Thuram sul mercato, ma dovrà fare i conti però con la volontà dell’Inter di non privarsi di uno dei suoi gioielli. Il figlio d’arte è un punto di forza della formazione campione d’Italia, che non ha assolutamente intenzione di privarsene in estate.

La dirigenza dell’Inter per rafforzare ulteriormente il matrimonio ha aperto i discorsi per il rinnovo di Thuram, con la possibilità anche di togliere la clausola rescissoria da circa 90 milioni di euro. Sul francese è sempre vigile inoltre il Paris Saint-Germain, ma come dicevano i nerazzurri lo considerano al momento incedibile al pari di Barella, Bastoni e capitan Lautaro Martinez.