Santiago Castro potrebbe ricevere il passaporto italiano, ripercorriamo insieme gli ultimi 5 calciatori oriundi che hanno iniziato a giocare per l’Italia

La Nazionale di Luciano Spalletti potrebbe presto rinforzarsi con un nuovo innesto di livello. Secondo quanto è trapelato dall’Argentina, infatti, Santiago Castro potrebbe richiedere il passaporto italiano e diventare un valore aggiunto per gli azzurri. Classe 2004, si è fatto notare al Velez e il Bologna lo ha acquistato per 13,5 milioni di euro nel gennaio del 2024.

Dopo un primo ambientamento, è diventato il punto di riferimento dei rossoblu in questa stagione, nella quale ha già realizzato 9 gol e 8 assist. Si sta avvicinando a una doppia-doppia che lo lancerebbe ancor di più nella stratosfera. Il suo nome è già nella lista di Inter e Juventus e presto potrebbe essere anche in quella di Spalletti. Un caso che ci ha spinto a dedicare un focus agli ultimi 5 calciatori oriundi della nazionale italiana.

Emerson Palmieri, il terzino di fiducia

Iniziamo il nostro approfondimento con il calciatore che, in ordine cronologico, si ritrova ad aver debuttato prima degli altri 4 azzurri in questo elenco. Nel 2018, infatti, Emerson Palmieri viene convocato per la prima volta con l’Italia. Roberto Mancini crede in lui e lo schiera nella disfatta contro il Portogallo in Nations League.

Diventerà una costante per il commissario tecnico marchigiano, che lo porterà con sé anche nella spedizione dell’Europeo del 2021 vinto proprio dall’Italia. Emerson Palmieri ha collezionato 29 presenze con 0 gol e 3 assist all’attivo e la sua ultima presenza in maglia azzurra risale al 26 marzo di un anno fa contro Malta.

Rafael Toloi, le sporadiche apparizioni del difensore

Proseguiamo con un altro italo brasiliano. Questa volta tocca a Rafael Toloi, che conquista la prima convocazione con l’Italia nel 2021, sempre per volontà di Roberto Mancini. Sono 14 presenze del difensore, che non ha mai trovato grande continuità con la nazionale, riuscendo a servire un solo assist. Le gare da titolare sono state 8, ma l’ultima convocazione risale al giugno del 2023 in Nations League.

Luciano Spalletti non ha più portato in rosa il centrale, che anche con l’Atalanta ha iniziato a riscontrare più di qualche problema fisico, venendo utilizzato a gara in corso da Gian Piero Gasperini. Difficilmente lo rivedremo in maglia azzurra in futuro, l’età ormai avanza.

Joao Pedro, un minuto con la maglia dell’Italia

Una sola presenza, datata 24 marzo 2022. Una partita maledetta, con l’Italia che perde la gara di qualificazione al Mondiale contro la Macedonia. Un momento storico difficile per il calcio italiano. Roberto Mancini punta sull’ennesimo italo brasiliano, che bene aveva fatto con il Cagliari. Per lui un singolo minuto in campo con la maglia dell’Italia.

Una toccata e fuga, che servirà più al giocatore per i suoi ricordi personali, e alle statistiche, che ad altro. L’attaccante ha poi proseguito la sua carriera in Inghilterra, dove ora gioca con la maglia dell’Hull City.

Luiz Felipe, un solo ricordo con l’Italia

Quarto italo brasiliano su quattro. Il turno è di Luiz Felipe, che nel giugno del 2022 debutta con la maglia dell’Italia. Scende in campo nel disastroso 5-2 subito dalla Germania in Nations League, poi non mette più piede in campo. Non riceve una convocazione da quel momento, venendo relegato a gregario solo per qualche altra partita poi.

A 27 anni la sua carriera in nazionale potrebbe ancora non essere affatto finita, ma bisognerà conquistare la fiducia de ct. Prima del recente trasferimento al Marsiglia aveva scelto di giocare in Arabia. Motivo in più per cui non lo vedremo più in maglia Italia a meno di clamorosi ribaltoni.

Mateo Retegui, il nuovo bomber azzurro

Per la prima volta non un brasiliano nell’approfondimento. Il nostro quinto nome è ovviamente il capocannoniere della Serie A. Mateo Retegui è stato convocato nel marzo del 2023 e da allora ha iniziato a trovare una certa continuità. Sono 24 le reti e 5 gli assist in 38 gare giocate così ad alto ritmo, che lo hanno reso il nuovo trascinatore azzurro con Kean.

Un patrimonio da preservare, per l’attaccante che ha fatto il suo esordio nella sfida contro l’Inghilterra, persa dall’Italia per 2-1. L’Atalanta e Spalletti si augurano di vederlo ancora segnare così a ripetizione..