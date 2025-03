Tutti pazzi per Ranieri, l’annuncio in diretta: “Raccolta firme, alla Roma a vita”

Il tecnico giallorosso convince, ancora una volta, sempre di più tifosi e non solo dopo la notte con l’Athletic

La Roma vola sulle ali di Angelino e Shomurodov, che ribaltano l’Athletic dopo il vantaggio di Inaki Williams. La squadra di Ranieri porta a casa una vittoria meritata in un Olimpico pazzesco che ha stregato pure lo stesso Valverde. È solo il primo round della sfida, lo ha sottolineato lo stesso tecnico giallorosso, che però ha confermato una volta di più il suo lavoro incredibile dall’arrivo a novembre.

La Roma era in un momento totalmente disastroso, in zona retrocessione e con prospettive scure anche in Europa. Con l’allenatore testaccino, dopo qualche partita di assestamento, è arrivata una serie positiva ancora aperta in Serie A (11 partite senza perdere) e un cammino in Europa League che può far sognare. Qualcosa che fino a dicembre sembrava impossibile. Per questo, dopo aver rigenerato anche giocatori come Cristante e soprattutto Celik, sono sempre di più quelli che vorrebbero vederlo in panchina il prossimo anno. Ghisolfi ci ha provato, anche pubblicamente, ma per ora Ranieri conferma in maniera netta la volontà di smettere e passare invece al ruolo di dirigente e consigliere principali dei Friedkin.

Nonostante questo, c’è chi farebbe a dir poco carte false per trattenerlo da allenatore: “Voglio vedere Claudio Ranieri allenatore della Roma a vita. Farò una raccolta firme per chiederlo. Ha fatto una formazione iniziale con grande logica, e poi con i cambi ha avuto ragione. Vittoria ottenuta con merito. Qualificazione indirizzata bene”. A parlare è Roberto Pruzzo, storico bomber giallorosso, a ‘Radio Radio’. Ma non è l’unico.

Roma, Visnadi: “Non c’è allenatore migliore di Ranieri per l’anno prossimo”

Oltre a Pruzzo, anche Gianni Visnadi supporta la ‘battaglia’ per vedere Claudio Ranieri in panchina pure da agosto 2025: “Per l’anno prossimo non c’è allenatore migliore di Ranieri, non capisco la voglia di cambiare. Uno che ha messo insieme i cocci come quest’anno a metà stagione, fossi nella dirigenza farei il gesto di chiederglielo. Da dt indirizzerebbe verso certe operazioni, ma farlo da allenatore – non all’inglese perché non siamo inglesi – è diverso. Se c’è da firmare per Ranieri ditemi dove, non vedo allenatore migliore di lui per la prossima stagione”.

Secondo Mario Mattioli, invece, “l’emblema della Roma è il tanto bistrattato Shomurodov, che ha fatto un bel gol ed ha risposto ancora con i fatti alla chiamata di Ranieri. La Roma ieri sera mi è piaciuta più nella ripresa, con il controllo del campo e dell’avversario, e la vittoria è stata meritata. Oggi la Roma è una squadra che regala fiducia. Sta cercando di recuperare in campionato, ma il passaggio del turno in Europa League è a un passo, credo che ora possa avere la priorità”.