Athletic, Valverde incantato dai romanisti: “Al ritorno spero nella metà di questo Olimpico”

Il tecnico dei baschi stregato dalla tifoseria giallorossa, poi un po’ di amarezza per la direzione arbitrale

L’Athletic esce sconfitto dall’Olimpico per 2-1 contro la Roma nell’andata degli ottavi di Europa League. Una partita condotta soprattutto dai giallorossi, anche per Valverde sarebbe stato più giusto un pareggio.

Nel postpartita le parole del tecnico dei baschi in conferenza stampa: “Partita equilibrata, simile a quella giocata a settembre. Due squadre che lottano e competono bene, a tratti loro sono stati superiori a noi e in altri lo siamo stati noi. Nel finale siamo rimasti in 10 e ci siamo dovuti difendere, abbiamo preso gol all’ultimo ma nel complesso è stata una partita da pareggio, una vittoria di misura. Purtroppo hanno trovato il gol nel finale, ma manca il ritorno a San Mames e cercheremo di rimontare”.

L’infortunio di Vivian e il rosso a Yeray complicano le cose. Che valutazione fa del primo cartellino? “Non vorrei parlare troppo dell’arbitro, abbiamo cominciato a prendere gialli troppo presto nella partita, non ho molto da aggiungere. C’era una grandissimo ambiente, l’arbitro è stato più severo, ‘leggero’ con noi, ma non voglio aggiungere altro”.

Il fattore campo vi fa pensare ancora di più che sia possibile la rimonta. “Sì, in casa siamo forti, speriamo ci sia la metà dell’ambiente che c’era qui oggi. Un ambiente straordinario, stiamo giocando contro tifoserie caldissime come Besiktas e Roma. Conosciamo la Roma, Dovbyk, Dybala, Soulé, Saelemaekers possono risolverla in ogni momento. Ma il ritorno lo giochiamo in casa”.

Ha già detto qualcosa ai giocatori? “Non sono ancora passato nello spogliatoio. È stata una mazzata, ma cercheremo di rimontare”.

Vi è mancata esperienza? “Quando prendi un gol è sempre decisivo, quando abbiamo segnato loro hanno avuto 5-10 minuti in cui hanno spinto in maniera continua. Avevamo un buon controllo, venuto meno col rosso. E sono riusciti a trovare la giocata decisiva. I gol che non contano sono quando sei avanti ampiamente, ma quando c’è equilibrio non c’è un momento giusto. Cercheremo di ricambiare al ritorno”.

Su Unai Gomez. “Aiuta molto, lavora molto, si inserisce, è potente. A volte in certe partite vorremmo vederlo di più in area, oggi ha fatto una buona partita e siamo contenti. Si è fatto vedere”.

Sull’infortunio di Dani Vivian. “Problema muscolare, domani faremo gli approfondimenti del caso. Sembrava che non riusciste ad allontanare il pallone. Quando sei costretto a ripiegare molto spazzi un pallone, loro lo recuperano e tornano. E di fronte avevamo la Roma, gente che sa come si gioca a calcio e questo ha complicato il nostro compito. Quando prendi gol vuol dire che non ha funzionato qualcosa ma guardiamo avanti. Abbiamo già battuto grandi squadre in casa, la Roma lo è e cercheremo di ripeterci”.