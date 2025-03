Milan, rivoluzione e girandola di scambi: via Maignan, Theo e Leao

I rossoneri dovranno riflettere, oltre che sul nuovo allenatore, anche sulla posizione dei suoi big principali: occhio agli scambi

Comunque andrà questa stagione, la prossima estate per il Milan sarà sicuramente densa di cambiamenti e ripartenze. Basti pensare che con grande probabilità ci sarà un nuovo allenatore, con Conceicao che ha bisogno di un miracolo per strappare la conferma in rossonero. Poi per forza di cose ci saranno dei ragionamenti su tutta quanta la rosa, compresi i big. Quelli più in vista, i leader dello spogliatoio e i veterani, sono anche quelli al momento più criticati: Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao.

Tutti e tre hanno il futuro non così certo, soprattutto l’esterno francese che sarà in scadenza di contratto dal primo luglio e che il Milan vorrebbe cedere. A gennaio ci aveva provato il Como con una offerta importante, rispedita al mittente dal calciatore. Si tratta di tre calciatori importanti, che non possono che avere un mercato importante. Anche se al momento di proposte concrete non ne sono arrivate. Per rivalutare i loro cartellini dopo un’annata così negativa, i rossoneri potrebbero riflettere su alcuni scambi: ne parliamo su ‘TiAmoCalciomercato’ in onda sul nostro canale YouTube. “Tutti i club su di loro hanno giocatori che possono piacere al Milan. Partendo da Maignan, accostato allo United non soddisfatto di Onana. Magari i Red Devils possono provare a fare uno scambio tra portieri, col camerunense più conguaglio per il francese. C’è anche Garnacho, vicino al Napoli piace da tempo al Milan, potrebbe essere il sostituto di Leao”, le parole di Maurizio Russo.

Non solo Maignan, Leao e Theo tra Premier e Real

A proposito di Leao: “Anche il portoghese ha tantissimi estimatori, ma a gennaio l’unica offerta è arrivata dall’Arabia, rifiutata. Piace al Barcellona, che può offrire Ferran Torres, gradito al Milan. Il 10 rossonero interessa anche al Chelsea, che potrebbe lasciare al Milan Joao Felix, sarebbe già l’erede di Leao. Tra i Blues c’è anche Badiashile che piace tantissimo e da tempo al Milan. Sarebbe un rinforzo importante in difesa. Leao è pure nel mirino del Liverpool, dove milita quel Chiesa che non si è ambientato con i Reds. Potrebbe essere una pedina di scambio”.

E si arriva a Theo Hernandez: “È stato accostato al Bayern per andare a giocare col fratello, ma i tedeschi hanno appena rinnovato Davies e quindi la pista dovrebbe svanire. Piace al City, dove c’è Grealish che può interessare al Milan se dovesse partire Leao. Piace anche al Real, da dove è partita la carriera di Hernandez. Ma il Madrid ha un’altra pedina importante, Alex Jimenez. Che ora è del Milan con contratto fino al 2028 con opzione. Il Real però ha una recompra, può riprenderselo per 9 milioni nel 2025 o 12 nel 2026. Se dovesse andare su Theo potrebbe eliminare questa recompra e lasciare Jimenez ai rossoneri. Infine c’è un talentino come Arda Guler che non trova spazio. Magari con una formula alla Brahim può essere una soluzione”.