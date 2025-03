Non solo Theo Hernandez, grande cessione Milan: “80 milioni di euro”

Le ultime novità di calciomercato sui rossoneri nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato: “È pronto a valutare qualsiasi offerta”

Tanto Milan nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube. Da Theo Hernandez a Maignan passando per Reijnders, l’analisi sul momento e sulle prospettive di calciomercato dei rossoneri e di alcuni dei suoi big.

Ospite della puntata il nostro ‘milanologo’ Martin Sartorio. Il quale è andato a bomba su cosa potrebbe accadere nella prossima sessione estiva di mercato. Si parte dal ‘caso’ Theo Hernandez, col Milan apertissimo alla cessione anche perché il contratto scade a giugno 2026.

Theo Hernandez via a zero

Come ha sottolineato Martin, però, il rischio è che il francese possa optare per un addio piuttosto doloroso. Doloroso per le casse del club: “Non è da escludere che Theo Hernandez, considerando tutto quello che c’è attorno, decida di andare via dal Milan a zero“.

“Dopo quest’annata i cartellini dei calciatori si sono svalutati, vedi quello di Maignan (pure lui in scadenza nel 2026, ndr) e dello stesso Theo Hernandez, per cui anche per il club potrebbe avere poco senso venderli”, ha aggiunto Sartorio.

Senza Champions nessuno è incedibile: “80 milioni per Reijnders, il Milan valuterebbe l’offerta”

Al di là di Hernandez, il club di Via Aldo Rossi potrebbe davvero salutare più di un big in estate. Non per esigenze di bilancio, ma perché senza la Champions – obiettivo ormai pressoché irraggiungibile – qualche giocatore importante potrebbe prendere in considerazione l’idea di andare a giocare altrove, in una squadra che può garantire la vetrina dell’Europa che conta.

E il Milan, come evidenziato da Martin, “è pronto a valutare qualsiasi offerta”. Qualsiasi offerta per qualunque calciatore, come a dire nessuno è incedibile: “Per dire, una eventuale proposta da 80 milioni per Reijnders – fresco di rinnovo, ndr – verrebbe valutata proprio a causa della mancata partecipazione alla Champions”.