Caos Conceicao al Milan: dimissioni prima della conferenza

Bufera in casa rossonera alla vigilia della delicata trasferta di campionato sul campo del Lecce: clima bollente attorno al tecnico portoghese

Caos Milan nelle ultime ore e prima della conferenza pre Lecce di Sergio Conceicao. A buttare ulteriore benzina sul fuoco sono state le recenti dichiarazioni del portavoce del tecnico portoghese, che ha attaccato la società e il patron Cardinale.

Un caso mediatico che ha scosso Milanello e che ha acuito anche il malumore dell’ambiente nei confronti di Conceicao. Dopo le ultime esternazioni, smentite peraltro dallo stesso mister rossonero, il portavoce dell’ex Porto ha rassegnato le dimissioni: “Nessuno dei punti è stato convalidato da Conceicao, né sono vincolanti per lui. Per l’errore e il danno alla reputazione causato, rassegno le dimissioni. Mi scuso con Conceicao e Milan”, il comunicato dell’ormai ex portavoce di Conceicao.

Il portavoce aveva puntato il dito contro il Milan, lamentando problemi di funzionalità nella struttura d’allenamento a Milanello e la scarsa preparazione atletica della squadra. Ma in particolare la mancanza di supporto da parte della dirigenza, di un progetto tecnico chiaro e inoltre alla lontananza del proprietario Gerry Cardinale.

Immediata però era arrivata la secca smentita dello stesso Conceicao: “Soffro tantissimo per il momento del Milan ma niente di ciò che è stato riportato sul mio conto è vero. La società è sempre presente, so che il club è con me”.