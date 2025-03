Giallo Milan, messaggio di Conceicao contro la società. Poi la smentita ufficiale

Altro caso all’interno del club rossonero, con il portavoce del tecnico che ha diffuso l’insoddisfazione del portoghese: la situazione

Per il Milan questo è sicuramente uno dei momenti più complicati della sua storia, il peggiore degli ultimi anni senza ombra di dubbio. Vero è che è già arrivato almeno un trofeo, la Supercoppa, e che un altro spera di vincerlo superando l’Inter in un doppio derby che può risollevare i rossoneri o dargli la mazzata finale. Perché la squadra di Conceicao è uscita mestamente dalla Champions League al playoff contro il Feyenoord.

Ma la cosa più grave è che il quasi sicuramente il prossimo anno il Milan non tornerà a giocare nella competizione europea più importante. Ed è a fortissimo rischio anche la qualificazione alle altre due coppe. Dalla Juve il ritardo è di 11 punti, dalla Lazio 9 e dal Bologna 6 con Fiorentina e Roma che si sono messe in mezzo. Il ko contro la squadra di Baroni ha messo forse una pietra tombale sul campionato del Milan, che ora vive in un ambiente complicatissimo e di pura contestazione, in primis verso la società. E anche a livello mediatico la situazione è tutt’altro che semplice, tra critiche e toto-allenatore. Figurarsi se il tiro mancino arriva addirittura dall’interno. In particolare, il portavoce ufficiale di Conceicao avrebbe trasmesso tutta l’insoddisfazione del tecnico in un messaggio inoltrato agli organi di stampa.

Un pensiero articolato punto per punto – riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – che rappresenterebbe quello dello stesso allenatore portoghese, lamentando problemi di funzionalità nella struttura d’allenamento a Milanello, la scarsa preparazione atletica della squadra. Ma soprattutto la mancanza di supporto da parte della dirigenza, di un progetto tecnico chiaro, oltre alla lontananza del proprietario Gerry Cardinale. Tutto questo condito dallo scarso impegno del gruppo e dei giocatori di riferimento. Tutto questo avrebbe generato ovviamente un terremoto ulteriore a Milanello. Ma pronta è arrivata la smentita ufficiale da parte dello stesso mister ex Porto.

Milan, la smentita ufficiale di Conceicao al suo portavoce: “Tutto falso, il club è con me”

Allora Sergio Conceicao ha voluto smentire con forza che certi pensieri appartenessero davvero a lui, rinnegando il suo stesso staff della comunicazione. L’allenatore del Milan fa sapere che queste riflessioni non gli appartengono e che, anche fosse così, di certo non lo comunicherebbe in questo modo ma parlerebbe con i diretti interessati, oppure manderebbe il suo messaggio pubblicamente.

La ‘Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato così proprio la smentita ufficiale di Sergio Conceicao: “Soffro tantissimo per il momento del Milan ma niente di ciò che è stato riportato sul mio conto è vero. La società è sempre presente, so che il club è con me”. Per cui il portoghese smentisce la questione logistica relativa al centro sportivo – dove lui stesso ha abitato per alcune settimane – e soprattutto allontana l’ipotesi paventata di una sua solitudine rispetto alla società. Tutti i giorni ci sono confronti con Moncada e Ibrahimovic, che anzi ha parlato spesso al gruppo e anche davanti alle telecamere, pure per difendere il mister. E lo stesso Conceicao ha sempre bacchettato pubblicamente alcuni suoi giocatori.

Di sicuro è deluso, come tutti, ha battuto più e più volte sulla questione caratteriale, vero problema di questo Milan a dispetto di qualità tecniche importanti. E non è escluso che arrivi una rivoluzione della formazione titolare domani a Lecce, pur di provare a rientrare nella corsa europea. Conceicao si è confrontato con la società per chiarire l’episodio e lo stesso componente del suo staff che aveva diffuso la presunta riflessione del mister, ha fatto marcia indietro in serata.