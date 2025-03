Furlani da Cardinale, la rivoluzione parte da Casa Milan: Ibra, Moncada e Ds | CM.IT

Proviamo a far chiarezza in merito a quanto sta accadendo dalle parti di via Aldo Rossi: sarà una primavera davvero per il club rossonero

Sono giorni complicati per il Milan e i suoi tifosi, che devono fare i conti con una crisi senza precedenti. A Milanello l’unico sorriso è legato al rientro in gruppo dopo oltre sette mesi di Alessandro Florenzi, ma chiaramente c’è poco altro per essere contenti.

In queste ore sui quotidiani non si fa altro che scrivere delle possibili cessioni dei big: c’è la convinzione infatti che per rialzarsi occorra una profonda rivoluzione, ma prima che ciò accada per davvero servirà che dalle parti di via Aldo Rossi le idee siano chiare, a partire dalla suddivisione del potere tra le varie componenti del gruppo di lavoro.

Nonostante le smentite di rito, d’altronde, ormai è chiaro a tutti che a Casa Milan non si va d’amore e d’accordo ed è evidente che la crisi di risultati non ha fatto altro che accentuare le divergenze. Le anime all’interno del club sono diverse e in questo gioco di poteri, come ci ha mostrato il calciomercato, non sempre ha avuto la meglio la stessa.

Oggi tutti i tifosi e non solo si stanno domandando chi sceglierà il direttore sportivo, chi farà il calciomercato e chiaramente chi deciderà il nuovo allenatore. Domande alle quali potrebbe essere più facile rispondere dopo il viaggio, confermato alla redazione, di Giorgio Furlani negli Stati Uniti per un incontro con Gerry Cardinale.

Novità a Casa Milan: nuovo Ds e Chief Communications Officer, il punto

L’Amministratore Delegato (“Tutte le decisioni passano da me”, dichiarazione rilasciata prima di Milan-Lazio) non può certo essere visto solo ed esclusivamente come l’uomo dei conti. Furlani, che inevitabilmente è vicino ad Elliott, è tanto altro. Ma negli ultimi mesi si è fatto spazio Zlatan Ibrahimovic, che rappresenta Gerry Cardinale. L’ultimo calciomercato lo ha visto protagonista e vorrebbe esserlo anche nel prossimo, a partire dalla scelta dal direttore sportivo.

Lo scatto per Igli Tare dimostra le forti intenzioni dello svedese, ma serve il via libera definitivo, con Furlani che vorrà far valere la propria idea: per questo motivo, tagliar fuori del tutto gli altri profili, da D’Amico a Modesto, passando per Burdisso e ovviamente Paratici (qualcuno tiene in lizza anche Berta, ma è sempre più destinato all’Arsenal), non appare corretto.

Dal summit americano servirà grande chiarezza, per il bene del Milan che necessita finalmente di ripartire. Il club rossonero di certo lo farò da un nuovo Chief Communications Officer, che sarà Francesca Montini, come anticipato da Alessandro Jacobone. Le novità a Casa Milan riguarderanno anche Geoffrey Moncada, che dopo l’esperienza da Direttore Tecnico, è destinato a far ritorno al lavoro di capo scouting, lasciando spazio al nuovo Ds.