Doppio addio, non solo Douglas Luiz: “Al 99,9% lascerà la Juventus”

Avventura per il momento molto deludente per il centrocampista brasiliano, che può lasciare la ‘Vecchia Signora’ dopo una sola stagione

La Juventus prepara il big match di domenica all’Allianz Stadium contro l’Atalanta, che dà la possibilità ai bianconeri di Thiago Motta di agganciare in classifica al terzo posto gli orobici in caso di successo pieno.

La ‘Vecchia Signora’ arriva alla sfida dopo cinque vittorie consecutive in campionato e ha accorciato anche il distacco dal vertice della classifica, adesso distante sei punti dall’Inter capolista. Motta piano piano ritrova i pezzi: dopo Kalulu, rientrato con il Verona, il tecnico potrebbe avere nuovamente a disposizione Renato Veiga nella sfida con l’Atalanta. Chi tornerà invece solo dopo la sosta è Douglas Luiz, finora oggetto misterioso alla Continassa.

Il centrocampista brasiliano, arrivato in pompa magna la scorsa estate a Torino e con grandi attese, ha deluso e non ha lasciato al momento tracce con la maglia bianconera. Pagato oltre 51 milioni di euro, l’ex Aston Villa inoltre si è spesso fermato ai box per infortunio. L’ultimo alla coscia, che lo costringerà a uno stop di almeno tre settimane. Douglas Luiz tornerà disponibile solo a fine mese e finora ha saltato ben 15 partite per problemi fisici.

Douglas Luiz via con Vlahovic dalla Juve, Balzarini: “Non penso che rimarrà”

Continua quindi il calvario per il nazionale brasiliano, mai un fattore nel centrocampo della Juve malgrado le premesse di inizio stagione. Solo sei gare da titolare in tutte le competizioni e un futuro ancora tutto da decifrare in vista della prossima estate. Stando a Gianni Balzarini, il centrocampista difficilmente resterà a Torino: “Douglas Luiz non penso che rimarrà alla Juventus nella prossima stagione. Però tutto potrebbe effettivamente accadere, le sensazioni sono queste qua”, afferma il giornalista sul suo canale ‘Youtube’.

Destino lontano dalla Continassa anche per Vlahovic, non più centrale nell’attacco di Thiago Motta e con le trattative per il rinnovo in alto mare: “È lo stesso discorso di Douglas Luiz. Vlahovic, al termine della partita con il Verona, è andato sotto la curva per scattare dei selfie con i tifosi a fine partita. Questi sono i classici gesti che i calciatori fanno per lasciare un ricordo nella tifoseria. Una maniera di salutare i tifosi un po’ a rate, visto che la sua annata si concluderà qui. E non ci sono al momento margini per sbloccare quel 99,9% di certezza che lascerà appunto la Juve“, conclude Balzarini.