Addio Juventus e nuovo campionato: Vlahovic vale la metà

Il centravanti serbo non è più centrale nei progetti della Juve ed è destinato all’addio nel mercato estivo

Non si placano i rumors di mercato sul conto di Dusan Vlahovic, ormai sempre più lontano dai progetti della Juventus per il futuro.

Il rinnovo del centravanti serbo è in alto mare e, a meno di colpi di scena, l’ex Fiorentina non prolungherà il contratto in scadenza nel 2026 con la ‘Vecchia Signora’. Vlahovic in estate sarà a un solo anno dalla scadenza e destinato così a cambiare maglia per lasciare Torino. Il numero nove ha perso centralità alla Juve, scavalcato al centro dell’attacco da Kolo Muani. Il francese ha conquistato subito la fiducia di Thiago Motta e relegato il serbo al ruolo di panchinaro di lusso. Il Dt Giuntoli nelle prossime settimane tratterà con il Paris Saint-Germain per la permanenza sotto la Mole di Kolo Muani, mentre per Vlahovic non sembrano esserci più le condizioni per una conferma con la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, Arteta in pressing su Vlahovic: c’è l’Arsenal in prima fila

Per il bomber classe 2000 nato a Belgrado potrebbero aprirsi perciò le porte della Premier League e di un addio al campionato italiano la prossima estate.

Vlahovic continua ad avere estimatori nel Regno Uniti, con Arsenal e Manchester United sempre particolarmente interessate al cartellino del centravanti. I ‘Gunners’ furono già vicini all’ingaggio dell’ex Fiorentina prima dello sbarco alla Juventus e rimangono con le antenne dritte sulla situazione in uscita dalla ‘Vecchia Signora’. Arteta resta un estimatore di Vlahovic, nonostante i dubbi della tifoseria dei londinesi sul valore dell’attaccante. L’Arsenal sarebbe perciò concretamente sulle tracce del serbo e stando al portale ‘CaughtOffside’ potrebbe presto intensificare i contatti per portarlo a Londra.

Arteta è consocio delle difficoltà riscontrate per gli obiettivi Isak e Sesko, così spingerebbe per l’arrivo all’Arsenal di Vlahovic. I ‘Gunners’ sarebbero disposti anche ad arrivare a un’offerta da 60 milioni di euro per il centravanti secondo la stampa inglese. Vlahovic a luglio avrà però un peso a bilancio di poco superiore ai 20 milioni e la Juve potrebbe anche dare il via libera alla cessione per un assegno intorno ai 30 milioni di euro.