Bufera Champions League: “Un altro scandalo arbitrale”

Arbitro e Var nel mirino per l’episodio che potrebbe essere decisivo in ottica qualificazione ai quarti di finale. Cosa è successo

Le partite di Champions League non sono mai partite banali. Specie quelle tra le favorite alla vittoria finale, sempre piene di episodi e polemiche prima, durante e dopo.

Emblematica in tal senso la sfida tra PSG e Liverpool andata in scena ieri sera a Parigi, vinta incredibilmente dagli inglesi. Incredibilmente vista la marea di occasioni avute e non sfruttate, per colpa di Dembele e soci come per merito di Alisson (non a caso premiato come migliore in campo).

Va detto che un gol i parigini lo avevano anche realizzato, grazie al sinistro a giro di Kvaratskhelia, ma il Var ha annullato tutto per fuorigioco millimetrico dello stesso ex Napoli.

Il big match tra la capolista di Ligue 1 e quella di Premier, valevole per l’andata degli ottavi, è stato diretto da un arbitro italiano: Davide Massa.

PSG-Liverpool, polemiche per il tocco di mano di Nunez prima del gol di Elliott

Insieme al VAR, Massa è finito nella bufera per alcune decisioni. Ma soprattutto per il fallo di mano non fischiato, a velocità normale difficilissimo da intercettare, nell’azione della rete all’87’ che alla fine ha deciso l’incontro.

Nei replay appare evidente come Darwin Nunez si aggiusti il pallone – probabilmente in modo del tutto involontario – con la mano destra prima di servire Elliott a rimorchio. L’inglese entra in area come un treno e poi calcia di giustezza battendo Donnarumma, il quale può solo deviarla in porta.

Champions League | “Fallo di mano, un altro scandalo arbitrale”

È una rete che sa di beffa per la squadra di Luis Enrique, proprio in virtù delle tantissime occasioni sprecate, e che rischia di rivelarsi pesantissima in ottica qualificazione ai quarti. Naturalmente l’episodio ha scatenato numerose proteste, anche da parte dei media transalpini.

Nel tweet (in alto) in cui mostra uno screen del tocco di mano di Nunez, ‘Footmercato’ scrive apertamente che trattasi di “Un altro scandalo arbitrale che sicuramente farà scalpore nei prossimi giorni”. Il ritorno ad ‘Anfield Road’ si preannuncia a dir poco infuocato.