Fonseca, reazione pesantissima dopo la maxi-squalifica: “È un’esecuzione politica!”

Paulo Fonseca è stato sospeso addirittura per 9 mesi dopo il clamoroso faccia a faccia con l’arbitro in Lione-Brest: arriva la reazione

Paulo Fonseca squalificato nove mesi. Nella giornata di ieri è arrivata la maxi-stangata da parte della commissione disciplinare della federcalcio francese per l’allenatore del Lione a seguito del grave episodio avvenuto nel match contro il Brest. Il portoghese è sbottato contro l’arbitro Millot nel finale del primo tempo, dopo che il direttore di gara lo aveva espulso per le continue proteste. L’ex Milan ha perso la testa e ha urlato verso di lui, andando al faccia a faccia, a millimetri dal contatto.

Un episodio di cui lo stesso Paulo Fonseca, trattenuto a stento dai propri collaboratori e giocatori, si è poi scusato nel postgara: “Mi scuso per questo gesto, non dovrei farlo ma il calcio ci fa fare a volte dei gesti non corretti”. Parole che chiaramente non gli sono state sufficienti per evitare una squalifica epocale: fino al 30 novembre 2025, praticamente nove mesi. Oltre a questo ci sarà per lui il divieto di accedere agli spogliatoi della propria squadra prima della partita e durante l’intervallo fino al 15 settembre. Una sospensione che per ora non è valida anche in ambito Uefa, per cui Fonseca potrà sedersi in panchina nella partita di stasera contro la SteauaBucarest in Europa League.

Squalifica Fonseca, la moglie Kateryna non ci sta: “Scandalosa e assurda. Serve giustizia, non un’esecuzione”

Il Lione in questo senso ha già annunciato il ricorso sulla pesantissima squalifica di Paulo Fonseca: “Il club disapprova che il suo allenatore non sia stato giudicato esclusivamente per le sue azioni, frutto di una reazione emotiva, senza alcuna chiara intenzione di attaccare fisicamente l’arbitro. Alla luce di una sanzione che sembra dettata da un contesto deleterio, l’OL annuncia che sta studiando tutte le possibili soluzioni di ricorso”.

Insieme alla nota del club francese, è arrivato però anche lo sfogo forte da parte di Kateryna, la moglie dell’ex allenatore di Roma, Lille e Milan: “Nove mesi per pochi secondi di urla? Una decisione assurda, assolutamente scandalosa e senza precedenti. Per piacere fate una giustizia corretta, non un’esecuzione politica”, le parole forti su Instagram. L’allenatore aveva chiuso la sua esperienza in rossonero con un’espulsione per proteste, in un episodio in cui si è fatto vedere furioso in una situazione professionale al limite. Subito dopo il pareggio con la Roma è arrivato l’esonero. Anche in giallorosso a fine partita dopo un Roma-Cagliari si era diretto in maniera veemente verso l’arbitro Massa per un gol annullato nel finale a Kalinic e un utilizzo a suo dire improprio del Var.