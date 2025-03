La Juventus cambia ancora in difesa: in ballo almeno 92 milioni

Si preannunciano diverse novità nel reparto difensivo dei bianconeri anche in vista del prossimo mercato estivo

La Juventus ha al momento la miglio difesa del campionato dopo 27 giornate, con 21 gol subiti dalla squadra di Thiago Motta.

Questo nonostante le numerose assenze nel reparto difensivo, in particolare il lungo stop di un alfiere del calibro di Bremer, assente da inizio ottobre e che tornerà in campo solo a partire dal prossimo luglio. Ai box per la rottura del legamento crociato del ginocchio c’è anche Cabal, con la dirigenza bianconera che a gennaio è corsa ai ripari con gli innesti sul mercato di Kelly, Renato Veiga e Alberto Costa. In uscita, invece, da registrare la rottura traumatica con l’ex capitano Danilo, tornato in patria nelle fila del Flamengo. La retroguardia ha cambiato volto nel corso della stagione, ma le novità non si fermeranno qui per la difesa della ‘Vecchia Signora’. La dirigenza della Juventus potrebbe rimescolare le carte anche nel mercato estivo con un nuovo e corposo restyling nel settore difensivo.

Calciomercato Juventus, da Hancko alla cessione di Gatti: le mosse per il reparto difensivo

Non è infatti un mistero il corteggiamento del Dt Giuntoli per David Hancko, già vicino nell’ultima finestra invernale a sposare i colori bianconeri. Il Feyenoord però ha fatto muro all’addio a stagione in corso del nazionale slovacco, con l’assalto decisivo della Juve solo rimandato comunque a inizio estate.

Giuntoli ha una bozza d’intesa con gli agenti del giocatore e spingerà per chiudere la trattativa con il club olandese nella sessione straordinaria di giugno. Operazione da circa 30 milioni tra parte fissa e bonus, con Hancko che sarà osservato da vicino dal club bianconero anche nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League della prossima settimana a San Siro tra Inter e Feyenoord. La Juventus, inoltre, cercherà di sondare il terreno per una possibile permanenza a titolo definitivo di Renato Veiga sotto la Mole, con il portoghese prelevato in prestito secco a gennaio dal Chelsea. I ‘Blues’ valutano almeno 20 milioni di euro il giovane difensore, che ha avuto un ottimo impatto con la realtà bianconera.

Nessun dubbio invece sul futuro di Pierre Kalulu: solo da certificare il riscatto del francese, con la Juve che verserà 14 milioni (più eventualmente altri 3 di bonus) al Milan. L’indiziato principale per fare cassa in difesa potrebbe essere perciò Gatti, con il rinnovo dell’ex Frosinone attualmente in standby. Il difensore italiano ha estimatori soprattutto in Premier League e la dirigenza bianconera lo sacrificherebbe sul mercato per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.