Ciao Bruno Pizzul, il ricordo di De Napoli: “Quella cronaca sul mio gol e di Vialli…” | ESCLUSIVO

L’ex calciatore del Napoli a CM.IT per ricordare lo storico telecronista scomparso oggi: “La voce, la passione che aveva, l’educazione. Impossibile dimenticarlo”

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Bruno Pizzul, storico telecronista sportivo e narratore della Nazionale Italiana. Le sue “Notti Magiche” rimarranno nei ricordi di tutti gli appassionati, in particolare di chi ha vissuto quei momenti unici insieme alla Nazionale, come Fernando De Napoli. “Mi è dispiaciuto tantissimo – ha raccontato l’ex calciatore del Napoli in un intervento a ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ su Youtube -. Ci seguiva molto e sempre con grande affetto in Nazionale. Una persona buona, preparata e molto gentile. La voce, la passione che aveva, l’educazione… Impossibile dimenticarlo“.

Il ricordo è davvero emozionante: “L’ho conosciuto bene, era un signore, non ha mai proferito una parola contro qualcuno. Io ho partecipato al Mondiale dell’86 e a quello del ’90, e ancora oggi ascolto quel gol che ho segnato contro l’Argentina con la voce di Pizzul. In quel momento lui esplose di gioia, era davvero felice.

De Napoli a CM.IT: “Pizzul e Riva hanno fatto un gran bene al calcio”

Quell’unica rete che feci con la maglia azzurra mi è rimasto nel cuore, anche perché in quella partita ci fu la doppietta del grande Vialli. Eravamo un gruppo forte, di altissimo livello e di professionisti. C’erano Baggio, Mancini, Gianluca, Totò Schillaci. Poi purtroppo abbiamo perso una grande occasione. Ci penso ancora oggi…Che peccato non aver vinto quel Mondiale. Eravamo simpatici alla gente. E poi c’era come telecronista Pizzul e Gigi Riva come dirigente. Persone che hanno fatto un gran bene al calcio”.

❤️RICCARDO #CUCCHI RICORDA BRUNO #PIZZUL Una delle più grandi voci del giornalismo sportivo italiano ricorda la grandissima voce di Bruno #Pizzul, maestro e fonte d’ispirazione Ci mancherai Bruno pic.twitter.com/h9q9cfD6uI — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 5, 2025

Il pensiero finale va così al campionato di oggi e alla lotta scudetto: “Conte fa bene a restare con i piedi per terra. A Napoli c’è molto entusiasmo. E lui ha capito subito la città e i tifosi. Sta lavorando molto bene, spesso si lamenta, ma fa bene. Per me, quindi, la squadra azzurra lotterà fino alla fine per la vittoria del tricolore”.