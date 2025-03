Napoli, ecco il primo rinnovo: ora Manna deve blindare i due titolarissimi

Il Napoli blinda il primo contratto, già annunciato da Giovanni Manna a seguito del termine del calciomercato invernale: ora un altro doppio sforzo

Manca solo l’annuncio, diceva il ds del club azzurro mentre annunciava la chiusura dell’accordo per il prolungamento del contratto del terzino uruguaiano. E al ritorno in campo dopo il lungo infortunio, pochi giorni dopo il pareggio contro l’Inter, il comunicato del Napoli è finalmente arrivato: Mathias Olivera ha firmato il rinnovo fino al 2030.

Era nell’aria. Il difensore rivelazione del campionato azzurro aveva già un contratto a lunga scadenza – fino al 2027 – ma è stata premiata la sua volontà di restare e allontanare qualsiasi rumors su un addio anticipato.

Il rinnovo consente al giocatore di aumentare l’ingaggio, arrivando a circa 2,5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Si trova bene, si sta ritagliando uno spazio importante e vuole continuare a vincere, sperando di entrar a far parte della storia di questo club. Anche se in qualche modo, Mathi già ha scritto un pezzetto di questa favola, con lo Scudetto e quel gol illusorio, ma bellissimo, realizzato contro la Salernitana nel 2023.

Napoli, non solo Olivera: ecco i due rinnovi da annunciare subito

Ora Manna ha altri due obiettivi: rinnovare Alex Meret e Anguissa. Entrambi una priorità assoluta. Il contratto del portiere scade tra qualche mese e in teoria potrebbe accordarsi con altre società, ma è in fase di negoziazione e ha intenzione di restare a Napoli.

L’Inter osserva interessata. La formazione nerazzurra ha già messo gli occhi sul portiere del Napoli in passato. L’entourage di Alex lavora con il club per trovare la giusta soluzione e accontentare il ragazzo, che non ha intenzione di lasciare la società partenopea grazie al quale è diventato maturo, ha conquistato la Nazionale, poi l’Europeo ed è diventato anche papà. Le parti si incontreranno proprio nei prossimi giorni per avvicinare domanda e offerta.

Per Anguissa discorso differente, nonostante anche lui abbia un contratto in scadenza al 30 giugno 2025. Il club ha l’opzione di rinnovo automatico, ma vorrebbe migliorare l’accordo economico e prolungare la permanenza del calciatore. Insomma, De Laurentiis e Manna vogliono fare uno sforzo a favore dei calciatori che si stanno impegnando a mantenere altissimo il livello. Visto la stagione straordinaria sotto la guida Conte, è premura della dirigenza del Napoli blindare i migliori e arrivare al prossimo anno corazzati. Vietato commettere errori, come in passato.