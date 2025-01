Meret rinnova col Napoli: la firma è in arrivo

Il Napoli e Alex Meret proseguiranno insieme. Il rinnovo di contratto del portiere azzurro è ormai alle porte: le ultime

Il Napoli inizia a scaldare i motori in questo freddo mese di gennaio. Nel mirino non solo i prossimi impegni di Serie A, ma anche un calciomercato che inizia a regalare i primi passi importanti in ottica futura.

Tra i protagonisti positivi della stagione azzurra è impossibile non nominare Alex Meret, letteralmente ritrovato alla corte di Antonio Conte, e valore aggiunto fondamentale nelle ultime uscite di campionato a suon di parate importanti. Una crescita e un lavoro che vengono inevitabilmente riconosciute dalla società pronta a proseguire il matrimonio con il portiere classe 1997.

Ormai ci siamo: Meret, che è in scadenza a giugno 2025, andrà infatti a rinnovare il rapporto con un contratto da un anno più uno ulteriore, il tutto con opzione in favore del club.

Calciomercato Napoli, tutto confermato: Meret rinnova con gli azzurri

È quindi ora di grandi conferme in casa Napoli, con Meret pronto a restare ancora in azzurro con buona pace dei club che avrebbe potuto approfittare di un eventuale addio a costo zero.

Firma ad un passo per il portiere classe ’97, pronto ad estendere l’attuale accordo in scadenza a giugno. Il suo agente Federico Pastorello in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it lo scorso novembre aveva infatti annunciato: “Il dialogo con il Napoli onestamente è molto molto positivo, abbiamo la percezione che il club abbia piacere di prolungare il contratto e da parte di Alex c’è assoluta disponibilità a farlo. Alex è proprio concentratissimo sulla stagione e noi sinceramente non abbiamo mai avuto mire diverse da quella appunto di concentrarsi su una trattativa di rinnovo. La priorità è assolutamente quella del rinnovo col Napoli“.

Una priorità ormai prossima al compimento, con Meret e il Napoli ancora insieme. Discorso diverso invece per Caprile che potrebbe salutare in direzione Cagliari, su richiesta di Nicola, in virtù di uno scambio di prestiti con Scuffet.