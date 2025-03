Milan, non solo Allegri: scelta fatta per il dopo Conceicao

Le ultime novità sul futuro della panchina rossonera. Destino segnato per il portoghese e rispunta l’ex tecnico della Juventus

Conceicao ha un piede e mezzo fuori dal Milan. Facciamo anche due, perché ormai è solo questione di mesi – due da qui a maggio – se non settimane o giorni per il suo addio alla panchina rossonera.

Salutata la Champions, salutato il quarto posto, resta solo la Coppa Italia con il doppio derby contro l’Inter battuta in finale di Supercoppa. Che illuse tanti tifosi milanisti e non è certo li preparerà Conceicao, visto che esiste l’ipotesi di un esonero immediato, o comunque dopo la gara col Lecce qualora arrivasse l’ennesimo risultato negativo di una stagione fin qui disastrosa.

Milan, subito un traghettatore: prende quota Tassotti

Chi al posto del portoghese? Verosimilmente un traghettatore. Circola il nome di Tassotti, fresco di ritorno al Milan seppur nelle vesti di collaboratore tecnico nella seconda squadra. Milan Futuro, che sta andando anche peggio della prima: esonerato Bonera, il suo sostituto Oddo è partito subito con una sconfitta.

Milan, post Conceicao: decisione sorprendente

Calciomercato.it non se l’è fatto dire due volte. Via al sondaggio, con quattro opzioni sul tavolo. Ai nostri followers abbiamo chiesto: “Se la società dovesse decidere per l’esonero inmediato di Conceicao – in attesa del nuovo Ds (Ibra accelera per Tare) – a quale allenatore dovrebbe affidare la squadra?“. Il meno votato di tutti, con un 11,5% che ha il suo perché, è stato Maurizio Sarri.

La terza opzione più votata è stata invece Roberto Mancini. L’ex Ct dell’Italia ha preso poco più di Sarri, ovvero il 13,1% di voti.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔴Il #Milan sprofonda e, contro la #Lazio, subisce la terza sconfitta consecutiva. In attesa della #Juve, il quarto posto è distante 9 punti. Se la società dovesse decidere per l’esonero inmediato di #Conceicao, a quale allenatore dovrebbe affidare la… — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 3, 2025

E poi? Come si può vedere in alto, icredibilmente due opzioni messe sul tavolo da CM.IT hanno preso gli stessi voti. Parliamo di Massimiliano Allegri e di Roberto De Zerbi, quest’ultimo preceduto da Tassotti in qualità di traghettatore.