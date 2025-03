La verità di Cambiaso: “Il problema non era il mercato ma la caviglia”

Le dichiarazioni del jolly bianconero in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro il Verona

La Juventus centra la quinta vittoria consecutiva in campionato e si riporta al quarto posto in classifica, avvicinando anche le prime della classe.

Andrea Cambiaso, uno dei migliori dello scacchiere bianconero contro il Verona, torna a sorridere dopo un momento non facile anche a livello personale: “Adesso sto meglio, è dal 7 dicembre che la caviglia mi dà problemi e che ho un po’ sottovalutato. Fisicamente ora sto bene. A gennaio sono stato un po’ sfortunato: mentre ero fermo, c’erano quelle voci di mercato. Uno al di fuori pensa che la testa sia altrove, ma il mio problema era la caviglia e non altre situazioni”, spiega il jolly bianconero in conferenza stampa.

Sull’abbraccio al momento del raddoppio: “Siamo un gruppo che si vuole bene, un grande gruppo e lo testimonia l’esultanza con Pinsoglio e Di Gregorio al gol di Koopmeiners. È stato anche un abbraccio liberatorio perché il 2-0 metteva al sicuro il risultato”.

Juventus-Verona, Cambiaso dribbla lo scudetto: “Pensiamo solo all’Atalanta”

La Juve si porta a -6 dalla capolista Inter, ma Cambiaso dribbla l’argomento scudetto: “Pensiamo solo all’Atalanta, a fare domenica prossima una bellissima a partita e a scavalcarla in classifica“.

Sul tonfo contro l’Empoli e il rendimento altalenante dei bianconeri: “Siamo una squadra giovane, con diverse facce, ma abbiamo dimostrato di saper superare insieme gli ostacoli. Mercoledì abbiamo fatto una brutta figura, i tifosi sono liberi di contestare anche perché giochiamo nella Juventus che è la squadra già importante d’Italia. Abbiamo preso coscienza di quello che è successo e siamo stati bravi a reagire. Oggi abbiamo dimostrato carattere e non era facile”.

Cambiaso risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Punti persi per strada? Non abbiamo rimpianti, abbiamo dato tutto tranne contro l’Empoli. Abbiamo sempre cercato di vincere. Da qui alla fine, se c’è una cosa positiva dall’uscita dalle coppe, è che avremo più tempo per recuperare sia fisicamente che mentalmente”, conclude il terzino della Juve.