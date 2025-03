Tare in pole per il ruolo di DS del Milan, ecco il primo osservato speciale | ESCLUSIVO

L’ex direttore sportivo della Lazio è favorito su Paratici che non è convinto di tornare in Italia. Occhi puntati su Juventus-Verona

Ieri sera contro la Lazio è arrivata l’ennesima sconfitta di una stagione negativa per il Milan. Il quarto posto sembra ormai una chimera e anche l’eventuale conquista della Coppa Italia, che sarebbe il secondo trofeo dopo la Supercoppa Italiana, non basterebbe a trasformare i giudizi in positivi.

C’è aria di una nuova rivoluzione dopo il cambio in panchina da Fonseca a Conceicao. Ma oltre all’allenatore, ci sarà un riassetto anche a livello dirigenziale. Come vi abbiamo già raccontato, Igli Tare è balzato in pole per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan. Zlatan Ibrahimovic aveva pensato anche a Fabio Paratici, attualmente consulente esterno al Tottenham, ma secondo quanto appreso dalla nostra redazione l’ex juventino non sarebbe così convinto di tornare in Italia. Ma c’è di più. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, lo stesso Tare starebbe pensando di presenziare all’Allianz Stadium’ per la sfida di stasera tra Juventus e Verona. Difficile ipotizzare un inserimento del club bianconero per il dirigente albanese: più probabilmente l’ex Lazio vorrebbe visionare Diego Coppola. Il giovane difensore centrale degli scaligeri sta facendo una stagione molto positiva, tanto da finire proprio sul taccuino della Vecchia Signora.