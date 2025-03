Scopri le 4 squalifiche più lunghe nel mondo del calcio afflitte nell’ultimo anno o che hanno avuto effetto fino al 2024: la lista completa

Il mondo del calcio potrebbe presto essere scosso da una nuova super squalifica. Paulo Fonseca, infatti, rischierebbe un allontanamento dai campi per quasi un anno. L’allenatore portoghese nel corso della partita contro il Brest è stato espulso dopo aver perso completamente la testa ed essere andato faccia a faccia con l’arbitro Benoit Millot.

Il tecnico è stato subito allontanato dai propri giocatori, ma ha continuato a cercare il confronto con l’arbitro. Un comportamento che il regolamento definisce “intimidatorio” per i contorni che ha assunto. La commissione disciplinare non lascerebbe spazio a grandi interpretazioni. Paulo Fonseca si è esposto a una sanzione molto pesante. Questo comportamento intimidatorio potrebbe costargli addirittura fino a sette mesi.

Abbiamo, quindi voluto produrre un focus sui giocatori squalificati per un lasso di tempo significativo nell’ultimo anno. Il nostro approfondimento è stato dedicato a 4 giocatori che hanno dovuto abbandonare il campo tra il 2023 e il 2024 e, in un caso specifico, con conseguenze fino all’anno in corso.

Ivan Toney, la squalifica in Premier League

In ordine cronologico, iniziamo con un calciatore della Premier League. Rientra per primo in questo elenco dato che la sua squalifica è durata anche meno degli altri, 8 mesi. L’attaccante, oggi all’Al-Ahli, è stato accusato di 232 violazioni legate alle norme sulle scommesse. Un numero clamoroso, che avrebbe fatto riferimento al periodo compreso tra il 2017 e il 2021.

Oltre alla squalifica, Toney ha ricevuto una multa di 50mila sterline, per poi rientrare in campo nel gennaio del 2024. La sua carriera. però, ha subito un importante scossone, che lo ha allontanato definitivamente dal campionato inglese e portandolo a 28anni in Arabia Saudita.

Sandro Tonali, il caso scommesse nel Milan

Uno dei nomi che più ha fatto rumore nell’ultimo anno abbondante. Acquistato due estati fa dal Newcastle dal Milan, il centrocampista ha ricevuto una squalifica di 10 mesi per calcioscommesse. Il giocatore ha ammesso di aver fatto puntate anche sulle partite dei rossoneri, mentre indossava la loro maglia.

Tonali ha scontato il suo lungo periodo lontano dal campo fino all’estate scorsa, quando è finalmente rientrato sul terreno di gioco. Ha così iniziato a giocare in Premier League ed è tornato a disposizione anche della nazionale italiana di Luciano Spalletti. Il suo percorso di riabilitazione personale lo ha aiutato notevolmente e il rendimento in campo è rimasto quello a cui tutti eravamo abituati.

Nicolò Fagioli, la rinascita dopo l’oblio

Per il centrocampista italiano la squalifica è durata 7 mesi sul campo, ai quali si sono aggiunti altri 5 mesi in prescrizioni alternative. Un periodo complicatissimo per il giocatore, ora in forze alla Fiorentina. Finito al centro del più recente scandalo sul calcio scommesse, Fagioli è apparso uno dei profili più sensibili sull’argomento, ma anche nel suo caso è stato fondamentale l’aiuto ricevuto dai professionisti.

Oggi il 24enne sta cercando di darsi una seconda possibilità, proprio alla Viola. In casa Juventus non ha trovato molto spazio in questa stagione e la speranza è quella di riuscire a trascinare i gigliati verso una qualificazione verso la Champions League. Non solo, anche la possibile vittoria della Conference League, resta un obiettivo di primissimo piano per il finale di questa annata.

Paul Pogba, il rientro è imminente

Sta per concludersi anche la lunghissima squalifica di Paul Pogba. Dopo 1 anno e mezzo, il centrocampista francese potrà tornare a giocare. Oggi, l’ex Campione del Mondo è senza squadra, dopo che il suo contratto con la Juventus è stato sospeso a gennaio. Dovrà cercare nuovamente un club che lo accolga e che gli permetta di tornare finalmente a calciare un pallone.

In bianconero, prima della squalifica per doping, aveva trovato pochissimo spazio per via anche di numerosi problemi fisici. Ormai per Pogba il prime è un lontano ricordo. Adesso il vero obiettivo è quello di tornare nella miglior forma possibile per poter contribuire ad una nuova avventura, lasciandosi alle spalle questa bruttissima esperienza.