Milan in crisi nera, ecco la soluzione: “Dimissioni Conceicao e squadra a Ibra”

Prosegue la crisi dei rossoneri, che escono sconfitti anche dal confronto di San Siro contro la Lazio

Doveva essere la partita della svolta per il Milan ed invece quella contro la Lazio può essere definita come ennesima tappa del lungo calvario rossonero, usciti sconfitti anche dal confronto con i biancocelesti a causa dell’acuto su rigore di Pedro al minuto 97.

E così, in un’atmosfera per certi aspetti surreale per il clima di contestazione con la quale la Curva Sud ha esternato tutto il suo dissenso per gli scarsi risultati stagionale, Leao e compagni hanno offerto una prestazione in chiaroscuro. Il che fa il paio con le parole di Furlani nel pre partita, che ha giudicato sensibilmente insufficiente il bilancio della stagione. Pur provando a gettare il cuore oltre l’ostacolo nella ripresa, il Milan si è ritrovato in balia di quei limiti strutturali che si sta portando dietro come una spada di Damocle dall’inizio della stagione. L’espulsione di Pavlovic sembrava poter scrivere la parola fine sulle velleità di rimonta del Milan: il graffio di Chukwueze ha poi suggellato il momentaneo pari vanificato, però, dall’ingenuità di Maignan e dalla rete di Pedro.

Milan, tifosi in subbuglio: sui social si chiedono le dimissioni di Conceicao

Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto il clima di contestazione che, oltre ad albergare a San Siro, sta facendo sempre più capolino anche sui social, cassa di risonanza dei tifosi del Milan. A farne le spese, oltre alla squadra e alla dirigenza, è Conceicao, del quale vengono caldeggiate le dimissioni immediate nonostante la parziale risposta offerta dalla squadra. Ecco una carrellata di commenti a riguardo:

Conceicao non rovinarti la carriera… Dai le dimissioni da questo Milan! Squadra a Ibrahimovic e uno col patentino, così inizia ad assumersi le responsabilità Zlatan #MilanLazio — ok ko (@okko984) March 2, 2025

Conceicao se ha un minimo di dignità deve abbandonare sta merda di squadra deve dare le dimissioni — . (@marco8602021) March 2, 2025

Già non hai equilibrio e fai un cambio del genere. Al novantesimo pretendo le dimissioni. E non mi passa per l’anticamera del cervello di difendere Musah sia chiaro #MilanLazio — bettercallteo (@matteo__caste) March 2, 2025

Una persona intelligente questa sera presenterebbe le dimissioni. — gluca 🙂 Ferrarismo (@g_luca69) March 2, 2025

1T Situazione orribile a San Siro. Contestazione, squadra sfilacciata e poco incisiva, Lazio in vantaggio. In 40anni di Milan con situazioni di gran lunga peggiori mai vista una roba simile. Spero che a fine partita Conceicao dia le dimissioni #MilanLazio — Simon Templar ❤🖤 (@MilanFo60352769) March 2, 2025

Non sopporto l’idea di non avere in campo il suo connazionale… pessimo Milan #CONCEICAO_OUT — P (@padreando1_) March 2, 2025

tifosi che esultavano per conceicao quando è arrivato, ma sopratutto per l’esonero di fonseca. vi meritate tutto questo — CONCEICAO VA CACCIATO (@ilfelixiano) March 2, 2025

Conceicao VATTENEEEE — M4h1tz (@Mza4Dolphin) March 2, 2025

Immancabile, chiaramente, il confronto con il predecessore di Conceicao, ossia Fonseca. Tuttavia, il dissenso dei tifosi del Milan è trasversale e ha nel mirino non solo la guida tecnica, ma anche la squadra e la dirigenza: i cori della Curva Sud ne sono una testimonianza inequivocabile.