Gasperini alla Juventus, l’affare si complica: “Un anno fermo”

La Juventus si prepara ad un’altra partita potenzialmente decisiva. Intanto le voci sul futuro di Thiago Motta si inseguono così come quelle su Gasperini

Le eliminazione premature e in rapida successione sia in Champions che in Coppa Italia hanno rimesso in discussione la bontà dell’attuale progetto tecnico della Juventus. La delusione per quanto accaduto nelle coppe è tangibile, mentre in campionato, nonostante alti e bassi, con una vittoria domani contro il Verona i bianconeri rosicchierebbero altri due punti a Napoli, Inter e Atalanta.

I discorsi in Serie A restano aperti, al netto dei tanti passaggi a vuoto di una squadra ben lontana da quelle che potevano essere le prospettive della scorsa estate. Il lavoro di Thiago Motta prosegue tra picchi di alti e bassi, ma il suo futuro inizia a diventare man mano sempre più incerto. Al momento, comunque, la compagine piemontese non sta valutando la possibilità di un cambio in corsa, preferendo nel caso rimandare tali discussioni potenziali in estate a bocce ferme.

Ad ogni modo in questo contesto di papabile incertezza iniziano ad insidiarsi i profili di alcuni allenatori. Tra questi anche quello di Gian Piero Gasperini, che da nove anni di lavoro intenso guida al meglio l’Atalanta che ha portato a grandi soddisfazioni sia in Italia che in Europa.

Calciomercato, Juventus-Gasperini: l’annuncio sull’allenatore dell’Atalanta

Dall’estate del 2016 ad oggi Gasperini ha valorizzato fior fior di calciatori, risultando decisivo per la crescita dei bergamaschi. Ora, però, potrebbe essere sempre più vicino il momento di chiudere la lunga cavalcata in nerazzurro.

Tante le possibilità per Gasperini qualora il suo matrimonio con i bergamaschi arrivasse davvero al capolinea. Dalla Roma al Napoli fino alla stessa Juventus, alla quale è stato accostato in queste ore di nuovo.

Il giornalista Graziano Campi su X non le ha mandate a dire, sottolineando: “Nell’istante in cui il nome di Gasperini verrà accostato alla Juventus, l’Atalanta deciderà di non liberare l’allenatore per la prossima stagione, anche a costo di tenerlo fermo un anno”.

Un annuncio forte quello del collega che ha quindi detto la sua sul profilo del 67enne di Grugliasco in ottica Juve, come potenziale post Motta.