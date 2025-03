Douglas Luiz o Calhanoglu: lo scambio che affascina Juve e Inter

Il centrocampista della Nazionale azzurra potrebbe lasciare in estate la Premier League per tornare a giocare in Serie A

Non resta che la corsa al quarto posto per la Juventus, obiettivo minimo in campionato dopo il disastroso cammino tra Champions League e Coppa Italia.

Il clamoroso tonfo all’Allianz Stadium con l’Empoli fa scricchiolare anche la panchina di Thiago Motta, non più salda come qualche settimana fa malgrado la conferma pubblica del Dt Giuntoli. L’allenatore post Coppa Italia si è sfogato davanti ai microfoni, definendo vergognosa la prestazione contro la matricola toscana e facendo anche mea culpa per un’eliminazione tanto sorprendente quanto sconcertante. Juve disastrosa nelle coppe e che adesso è chiamata a non fallire la qualificazione alla prossima Champions per salvare la stagione. Motta al momento non rischia e ogni valutazione sul suo futuro verrà fatta solo al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, Giuntoli sulle tracce di Tonali: carta Douglas Luiz

Thiago Motta è perciò sotto esame, così come diversi elementi della rosa a disposizione del tecnico italo-brasiliano. Sono tanti i big ad aver deluso, specialmente i grandi colpi di mercato della scorsa estate.

Nico Gonzalez e Koopmeiners sono stati tra i peggiori in campo contro l’Empoli e non hanno lasciato finora un’impronta nella loro avventura sotto la Mole, al pari di Douglas Luiz che in coppa era assente per infortunio. Il brasiliano resterà fermo almeno fino a fine marzo e non rientrerà quindi prima della sosta per le nazionali. L’ex Aston Villa non è riuscito a ingranare con la maglia della Juventus, tra prestazioni negative e diversi problemi fisici che lo hanno rallentato. Ben cinque infortuni per Douglas Luiz, che rischia il taglio la prossima estate dopo una sola stagione e un contratto in scadenza nel 2029. Il 26enne centrocampista continua ad avere estimatori in Premier League, tra cui spicca il Newcastle specialmente se Sandro Tonali dovesse lasciare i ‘Magpies’ a fine campionato.

L’ex milanista tra l’altro intriga e non poco Giuntoli per la mediana della Juve, quindi non è da escludere un possibile inserimento di Douglas Luiz nella trattativa per il nazionale italiano. Oltre al brasiliano della ‘Vecchia Signora’, il Newcastle guarda sempre in Serie A per rimpiazzare eventualmente Tonali: nel mirino ci sono anche Ederson e Calhanoglu.