“Gasperini e Conte mai alla Juventus”: due nomi a sorpresa per il post Thiago Motta

Nuove indiscrezioni riguardanti il sempre più probabile restyling bianconero per quanto riguarda la guida tecnica: le ultime

Da una parte l’eliminazione ai play off di Champions League e la successiva uscita anticipata dalla Coppa Italia che stanno gettando ombre inquietanti sul progetto tecnico griffato Thiago Motta. Dall’altra la possibilità, vincendo con l’Hellas Verona, di rosicchiare altri due punti ad Inter, Napoli ed Atalanta, portando a sei le lunghezze di distanza da Lautaro Martinez e compagni.

Con un’identità di squadra ancora tutta da trovare, Kolo Muani e compagni hanno probabilmente l’ultima chance per provare a riaprire i discorsi per le zone di vertice, con la consapevolezza che l’obiettivo minimo stagionale continua ad essere il quarto posto. Rispetto a quanto si poteva immaginare fino a qualche giorno fa, però, strappare il pass per la prossima edizione della Champions League non garantirebbe l’automatica permanenza di Thiago Motta sulla panchina della Juventus anche per la prossima stagione. Al momento, comunque, la ‘Vecchia Signora’ non sta valutando la possibilità di un cambio in corsa, preferendo eventualmente rimandare i discorsi a giugno. Si inseriscono proprio in quest’orizzonte le voci sempre più insistenti riguardanti Gasperini e Conte, ma non solo.

Juventus, Thiago Motta sempre più in bilico: “Pioli o Baroni per la panchina”

In un mosaico ancora tutto da comporre e suscettibile di importanti scossoni in caso di ennesima passo falso casalingo contro l’Hellas, non possono essere escluse a priori candidature che al momento appaiono defilate. Posto che la posizione di Thiago Motta non è mai stata così in bilico come in queste ore, maggiori ombre ed incertezze riguardano il nome del suo sempre più probabile successore.

A tal proposito, importante la presa di posizione di Paolo Bargiggia, secondo il quale Giuntoli non entrerà nell’ordine di idee di virare su uno tra Conte e Gasperini. Qualora dovessero crearsi i presupposti per un cambio in panchina, infatti, i preferiti del football director della Juventus sarebbero Pioli e Baroni. Accostato al Napoli prima che gli Azzurri decidessero di virare su Rudi Garcia, l’ex tecnico del Milan guida attualmente l’Al Nassr. Tuttavia, l’ultima sconfitta patita da Cristiano Ronaldo e compagni al cospetto dell’Al Orubah non è passata inosservata, calamitando non poche indiscrezioni in merito ad un possibile esonero. Saldamente alla guida della Lazio è invece Baroni, reduce da una stagione fin qui oltre ogni più rosea aspettativa. Secondo Bargiggia, sarebbero loro due i principali candidati a raccogliere l’eredità di Thiago Motta in caso di nuovo restyling bianconero piuttosto che Gasperini e Conte, profili giudicati piuttosto esigenti con le rispettive società. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi.