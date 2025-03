Panchine bollenti: da Conte a De Zerbi, che intreccio tra Milan e Juve

Conceicao e Thiago Motta sulla graticola: le mosse del ‘Diavolo’ e della ‘Vecchia Signora’ per la panchina

Non se la passano bene Milan e Juventus, fuori dai playoff di Champions League e lontane dal vertice in campionato.

Il ‘Diavolo’ è sprofondato a -8 proprio dai bianconeri al quarto posto, mentre la formazione di Thiago Motta è uscita clamorosamente per mano dell’Empoli dalla Coppa Italia. Torna d’attualità quindi il futuro sulle panchine delle due big, con il destino di Sergio Conceicao che sembra segnato a Milanello. Non basterebbe un successo in Coppa Italia eliminando in semifinale i cugini dell’Inter, così come una miracolosa ormai qualificazione tra le prime quattro per la prossima Champions. La dirigenza del Milan si sta guardando intorno e sono diversi i profili sul tavolo per ripartire nella prossima stagione.

Milan, c’è De Zerbi per la panchina: il tecnico del Marsiglia intriga anche la Juventus

Alle candidature di Sarri e Allegri si aggiungono anche De Zerbi e Fabregas, quest’ultimo tecnico in rampa di lancio e artefice del brillante Como che sta meravigliando tutta la Serie A.

Opzione giovane e che intriga il Milan, così come la Juventus potrebbe puntare sull’attuale mister del Marsiglia in caso di nuovo ribaltone a giugno come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Obiettivo in comune per le due grandi d’Italia, con la ‘Vecchia Signora’ che si interroga sul destino di Thiago Motta. L’ex Bologna deve meritarsi la conferma alla guida dei bianconeri e la sua posizione non è più salda come qualche settimana fa dopo il doppio tonfo tra Champions e Coppa Italia. Il sogno della Juve resterebbe comunque un ritorno di Antonio Conte, mentre affascina anche l’ipotesi Gasperini.

Per Thiago Motta ogni bilancio sarà rimandato a fine stagione, mentre per Conceicao è già iniziato il countdown per il divorzio dal ‘Diavolo’ dopo soli sei mesi.