DIRETTA Serie A, Atalanta-Venezia 0-0: contatto Posch-Perez e proteste ospiti LIVE

Si apre il sabato della ventisettesima giornata del campionato di Serie A con la sfida delle 15 tra Atalanta e Venezia

Dopo l’anticipo di ieri tra la Fiorentina e il Lecce, vittoria di misura dei padroni di casa grazie alla rete realizzata nei primi minuti da Robin Gosens, si torna in campo per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A.

I padroni di casa, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, con ogni probabilità all’ultima stagione sulla panchina nerazzurra, hanno tutta l’intenzione di mettere pressione alle due squadre che la precedono, Inter e Napoli, stasera impegnate nello scontro diretto alle 18. La distanza dalla vetta è di soli tre punti e, senza altri obiettivi stagionali da poter raggiungere, si punta ad arrivare più in alto possibile. Di contro, i lagunari dell’allenatore Eusebio Di Francesco sono desolatamente penultimi in classifica e hanno estrema necessità di portare a casa un risultato positivo per non perdere ulteriore terreno dal quartultimo posto, adesso lontano sei lunghezze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-VENEZIA

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Cande; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 57; Napoli 56; Atalanta 54; Juventus 49; Lazio 47; Fiorentina* 45; Bologna 44; Milan 41; Roma 40; Udinese 36; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari e Lecce* 25; Parma 23; Empoli 21; Venezia 17; Monza 14.

*una partita in più

ARBITRO: Giuseppe Collu (Sezione Cagliari)

PROSSIMI IMPEGNI

Como-Venezia, 8 marzo ore 15

Juventus-Atalanta, 9 marzo ore 20.45