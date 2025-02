“Thiago Motta doveva essere già esonerato”: sentenza in diretta

Verdetto durissimo su Thiago Motta, c’è chi invoca a gran voce l’esonero da parte della Juventus: annuncio che demolisce l’allenatore

In una situazione normale, avere qualche ora di riposo in più, prima della prossima partita, gioverebbe e non poco. Per la Juventus attuale, forse, è più un problema dover aspettare fino a lunedì per tornare in campo contro il Verona. Weekend molto lungo e particolare da gestire, per i bianconeri, che con gli scaligeri andranno a caccia di riscatto ma intanto devono cercare di compattarsi, dopo il flop in Coppa Italia contro l’Empoli che ha reso l’atmosfera piuttosto pesante attorno a Thiago Motta.

In queste ore si sono già susseguite voci sulla posizione in panchina di Thiago Motta e sui rapporti con lo spogliatoio, a restituire un clima piuttosto delicato. Sono arrivate, in realtà, le dichiarazioni di Giuntoli a blindare l’allenatore. Anche se da sole non bastano, in questo momento, a dare serenità a 360 gradi. Ai microfoni di Calciomercato.it, l’ex presidente Cobolli Gigli ha paragonato le frasi di Giuntoli su Thiago Motta a quelle su Allegri. Dunque, non parliamo certo di una garanzia in senso assoluto.

Nell’immediato, probabilmente, non si procederà a un esonero, ma il discorso sarà assai diverso a fine stagione. Per Massimo Franchi di ‘Tuttosport’, intervenuto ai nostri microfoni, per il dopo Thiago Motta servirebbe una figura alla Zidane o alla Xavi. Intanto, però, bisogna cercare di concludere la stagione al meglio. L’allenatore non può più sbagliare ed è spalle al muro. Il suo destino, in realtà, secondo qualcuno doveva già essere segnato.

Juventus, Moggi duro su Thiago Motta: “Giuntoli doveva cacciarlo”

E’ Luciano Moggi ad andare all’attacco di Thiago Motta. A dire dell’ex dg bianconero, la società avrebbe già dovuto prendere la decisione di mandarlo via.

“Dopo la partita con il Psv e quello che aveva dichiarato, se io fossi stato il direttore lo avrei mandato via – ha spiegato – Fino ad ora Thiago Motta non ne ha azzeccata una. E’ un po’ vanitoso, prima viene lui e poi tutti gli altri. Per quanto accaduto con l’Empoli dovrebbe vergognarsi lui e non la squadra. L’allenatore è responsabile di una situazione inconcepibile, va bene gli infortuni ma tanti giocatori vengono schierati fuori ruolo”.