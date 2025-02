Koopmeiners e Milik sulla graticola: “Ma è ancora un giocatore della Juve?”

L’olandese e l’attaccante polacco festeggiano oggi il compleanno: non mancano le critiche dei tifosi sui social nel momento più delicato della stagione bianconera

La Juventus si lecca le ferite dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano della cenerentola Empoli e adesso deve centrare il quarto posto in campionato per salvare la stagione.

La posizione di Thiago Motta inizia a vacillare, anche se per il momento l’allenatore italo-brasiliano è stato confermato anche pubblicamente dal Dt Giuntoli. Ogni bilancio verrà spostato al termine della stagione, con la qualificazione alla prossima Champions League che diventa vitale per l’eventuale permanenza in panchina dell’ex Bologna.

Intanto anche i big della rosa bianconera continuano a deludere, dove spicca inevitabilmente Teun Koopmeiners. I tifosi bianconeri hanno sfogato la loro rabbia nel post sul profilo ‘X’ della Juve per gli auguri di compleanno per l’olandese e non hanno risparmiato critiche neanche ad Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco spegne oggi 31 candeline ed è fermo ormai dallo scorso giugno dopo la doppia operazione al ginocchio.

