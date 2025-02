De Zerbi e il ritorno in Serie A: l’annuncio fa chiarezza

Roberto De Zerbi svela il suo futuro, annuncio importante da parte del tecnico accostato nuovamente a squadre italiane dagli ultimi rumours

Prima in Serie A, sulla panchina del Sassuolo, quindi all’estero, con Shakhtar Donetsk, Brighton e ora Marsiglia, Roberto De Zerbi si è segnalato come uno degli allenatori più interessanti in circolazione. In grado sempre di dare una propria impronta di gioco alle sue squadre, perfettamente riconoscibile e molto accattivante, con risultati di tutto rispetto.

Anche in Francia, il tecnico sta facendo davvero molto bene. Alla lunga, era difficile reggere al ritmo del Psg, ma intanto il suo Marsiglia è al secondo posto in classifica. Un rendimento che fa sì che su De Zerbi ci sia sempre una certa attenzione, anche nell’ottica di un possibile ritorno in Italia.

Nei giorni scorsi, avevano fatto discutere le sue dichiarazioni, a margine degli episodi arbitrali che avevano colpito la sua squadra, facendo supporre la volontà di lasciare la Ligue 1. E nelle ultime ore, il suo nome è tornato d’attualità come candidatura per la panchina del Milan per il dopo Conceicao. Per De Zerbi, di scuola rossonera da giocatore, sarebbe un po’ una sorta di ritorno a casa. Sul tema, è stato lo stesso tecnico a rilasciare dichiarazioni interessanti e che aiutano a fare chiarezza sul proprio futuro.

De Zerbi, niente Milan: “Vorrei restare per un po’ al Marsiglia”

Almeno per adesso, non ci sarebbe, nella mente di De Zerbi, un ritorno in Italia. In conferenza stampa, da parte sua, frasi piuttosto eloquenti.

“Ho detto che in Francia non allenerei da nessuna parte oltre al Marsiglia, ma questo non vuol dire che io voglia andare via subito o a fine stagione – ha spiegato – Vorrei restare qui due, tre o quattro anni, non lo so”. L’idea è quella di provare ad aprire un ciclo interessante all’OM. Per la Serie A e magari per il Milan, forse, se ne riparlerà più avanti: i dirigenti rossoneri nel frattempo avranno preso nota.