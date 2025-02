Dal sondaggio del Milan all’estero: il post-Juve di Thiago Motta

Dove potrebbe essere il futuro del tecnico italo-brasiliano in caso di addio ai bianconeri

Giuntoli ha confermato Thiago Motta dopo la figuraccia in Coppa Italia contro l’Empoli, ma la permanenza alla Juve del tecnico è sempre più a rischio.

Considerati i problemi interni alla squadra, dalla Continassa filtra che la società bianconera potrebbero esonerarlo anche in caso di qualificazione alla prossima Champions.

Ammiratori all’estero

Nonostante una stagione fin qui nettamente al di sotto delle attese, però, Motta vanta ancora un discreto numero di ammiratori. In particolare all’estero – tra Francia, Spagna e Premier – dove l’italo-brasiliano non ha mai nascosto di voler allenare.

I limiti di Motta

Del resto parliamo di un allenatore molto giovane (43 anni ad agosto) che fino all’esperienza con la Juventus, in cui ha palesato grossi limiti dal punto di vista del carattere nonché della gestione del gruppo, è sempre riuscito a lasciare il segno.

Il grande lavoro a Spezia e Bologna

A Spezia e Bologna ha ottenuto risultati, grandissimi in Emilia con la storia qualificazione in Champions e ottimi in Liguria con una salvezza tutt’altro che scontata, elevando al massimo il valore delle rispettive rose, nonché quello di molti singoli. Pensiamo su tutti a Zirkzee come a Calafiori.

Naturalmente per Thiago Motta potrebbero muoversi anche i club italiani, magari non di prima fascia dopo l’annata infelice annata a Torino.

Una piazza di medio-alto cabotaggio potrebbe consentirgli di rilanciarsi e di ripulirsi un po’ l’immagine, macchiata fin qui dagli insuccessi in bianconero. Certo, dovrebbe accettare di prendere meno rispetto ai 3,5 milioni a stagione che gli garantisce ora Exor.

L’Inter ha pensato a Motta per il post Inzaghi. Sondaggio Milan a fine 2023

Facendo bene potrebbe tornare nel giro delle big italiane. Nel 2023 a lui ci pensava l’Inter per il post Inzaghi, ‘salvatosi’ con la conquista del posto e, soprattutto, della finale di Champions League a Istanbul.

Un anno e qualche mese fa, invece, effettuò un sondaggio il Milan, il quale poi decise di andare avanti con Pioli pentendosene un paio di mesi più tardi, quando era troppo tardi perché l’ex Inter aveva già detto sì alla Juve.