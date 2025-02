Clausola più bassa e la verità sulla Juve: “Potevo andare via”

Rimandata al mittente la corte della Juventus nell’ultimo mercato: il rinnovo che ha cambiato il futuro

A lungo corteggiato dalla Juventus, alla fine Ronald Araujo è rimasto alla corte di Flick e del Barcellona nell’ultima sessione invernale del mercato.

La ‘Vecchia Signora’ aveva individuato nel difensore classe ’99 il rinforzo giusto per la retroguardia bianconera, falcidiata dagli infortuni e con Bremer e Cabal ai box fino al termine della stagione dopo i gravi infortuni al legamento del ginocchio. Il Dt Giuntoli era in pressing sul giocatore e in trattativa con il Barcellona per trovare un punto d’intesa, che non è mai arrivato visto il rinnovo di contratto del nazionale uruguaiano con il club blaugrana fino al 2031 e una clausola più bassa da 65 milioni di euro. Araujo torna indietro e spiega sulla permanenza in Catalogna: “Ho avuto molte opportunità di andare via, però ho sempre creduto che sarei rimasto perché volevo rimanere al Barça“, ha rivelato il difensore al quotidiano ‘Diario Sport’.

Juventus, Araujo e il rinnovo con il Barcellona: “Qui sono felice e volevo restare”

Araujo prosegue: “Credevo che le cose sarebbero cambiate e che saremmo andati avanti insieme ancora per tanto tempo. Adesso è il momento di godersela perché sono felice e perché faremo grandi cose insieme con il Barcellona”.

L’uruguaiano era corteggiato soprattutto dalla Juventus, ma ha ricevuto diverse proposte anche in Premier League: “Ero tranquillo perché sapevo cosa volevo. Nella mia testa volevo restare, non ho mai pensato di andare via. Ci sono state delle trattative sui dettagli del contratto con il club, ma questa è una situazione normale. Tornavo dopo tanto tempo e un lungo infortunio, c’erano delle cose da discutere. Su questo però sono sempre stato chiaro e si è visto in campo e da come ho giocato la finale di Supercoppa. Non ho mai avuto dubbi, stavamo negoziando e c’erano tanti fattori che non dipendevano solo da me”.

Araujo poi conclude parlando del suo futuro e giura amore al Barcellona: “Qui mi sento molto importante e anche la famiglia è felice. Ho firmato un contratto molto lungo e spero di rispettarlo per intero. Dipendesse da me non andrei mai vai perché qui sono molto felice. Ho gli anni migliori davanti e dopo dei periodi negativi adesso voglio godermi i momenti positivi con questa maglia”.