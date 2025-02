Thiago Motta e la Juventus sotto processo: “Dopo 7 mesi non è accettabile”

La Juve fallisce anche l’obiettivo Coppa Italia: clamorosa eliminazione ai quarti contro l’Empoli

Eliminazione fragorosa per la Juventus, che dopo la Champions League saluta anche la Coppa Italia dopo il tonfo casalingo contro l’Empoli.

Notte da dimenticare per la squadra di Thiago Motta, che soccombe ai rigori di fronte a un avversario imbottito di riserve e in piena zona retrocessione in Serie A. L’allenatore fa mea culpa e definisce vergognosa la prestazione dei bianconeri, sfogando tutta la sua delusione per una Juve irriconoscibile e senza mordente in campo. Malgrado l’eliminazione storica Motta al momento non rischia l’esonero, ma le 12 partite che mancano alla fine del campionato saranno decisive per delineare il suo destino sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. La qualificazione Champions resta di vitale importante e la Juventus non può permettersi di fallire anche l’accesso tra le prime quattro.

Juve fuori anche dalla Coppa Italia, Vaciago: “Thiago Motta si è sentito tradito”

Rabbia, delusione e tutti sotto processo, non solo Thiago Motta. Guido Vaciago su ‘Tuttosport’ analizza la clamorosa uscita di scena dalla Coppa Italia dei bianconeri: “L’eliminazione contro l’Empoli è stata umiliante per la Juventus e poco rispettosa della sua storia. L’autocritica di Thiago Motta gli fa onore, però arrivati a marzo la squadra non ha leader e punti di riferimento. Non è accettabile che non sia in grado di capire l’importanza degli appuntamenti”.

Vaciago prosegue sul lavoro di Thiago Motta: “Probabilmente si è sentito tradito, ma dopo sette mesi non esiste uno zoccolo duro, non esistono punti di riferimento ai quali avrebbe potuto fare passare il fondamentale concetto che, ieri, non si doveva perdere. Thiago Motta è stato onesto. E solo. Ancora una volta si è preso la briga di comunicare dopo una sconfitta tremenda ed epocale. La qualità del mercato è da valutare e la società dovrà fare riflessioni su tutto. Anche se, ancora una volta, ha scelto la linea del silenzio che dopo serate così può lasciare spazio a qualsiasi interpretazione“.