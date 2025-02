Retegui e Moise Kean stanno avendo un rendimento super: ecco quali sono i 5 calciatori con il miglior upgrade in termini di gol e assist dalla passata stagione

La stagione calcistica è entrata nel vivo e si possono tirare le prime somme. I maggiori campionati europei hanno ormai superato da tempo la metà delle partite giocate e anche le coppe internazionali si avviano verso una fase del calendario sempre più intensa e con una serie di partite dall’altissimo tasso di difficoltà. C’è chi, ovviamente, ha saputo mettersi in mostra più di altri in questi mesi.

Con l’ausilio dei dati di Transfermarkt, abbiamo voluto dedicare un focus sui 5 calciatori che hanno migliorato di più il proprio rendimento di gol e assist rispetto alla scorsa stagione. Giocatori che hanno incrementato notevolmente il loro apporto alla squadra. A questo, abbiamo voluto aggiungere anche la variazione di valore che hanno ottenuto sul mercato in questo stesso periodo.

Hugo Ekitiké, la rinascita in Germania

Il primo nome in questa top 5 in ordine decrescente, è quello di Hugo Ekitiké, attaccante ora in forze all’Eintracht di Francoforte e che sta vivendo una stagione magica. Acquistato solamente due estati fa dal PSG per poco meno di 30 milioni di euro, il suo rendimento in Francia aveva convinto poco, tanto da portare i parigini a cederlo in prestito in Bundesliga già a febbraio di un anno fa.

Dopo una buona seconda parte di stagione, l’Eintracht ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo per poco più di 15 milioni di euro. Ekitiké rientra perfettamente in questa classifica, essendo passato dalla somma di 6 tra gol e assist a quella di 23 in questa stagione. Un +17 complessivo, che gli ha permesso anche di vedere il suo valore di mercato passare dai 20 milioni del maggio 2024 ai 40 milioni attuali secondo dati Transfermarkt.

Mateo Retegui, il capocannoniere della Serie A

Citato nel nostro titolo, Mateo Retegui non poteva che essere uno dei grandi protagonisti di questo focus. Approdato in estate all’Atalanta dopo l’infortunio di inizio agosto accorso a Scamacca, l’attaccante azzurro ha lasciato tutti senza parole per l’impatto avuto con la Dea. Nessuno si sarebbe immaginato di vederlo come capocannoniere del campionato a fine febbraio, con numeri da urlo.

Rispetto alla scorsa stagione al Genoa, dove aveva totalizzato 12 bonus tra gol e assist, quest’anno viaggia a 29 in totale, anche per lui un +17, con il plus di aver segnato 24 reti, ben 7 in più di Etikité che pareggia il suo upgrade rispetto all’anno passato. Il suo valore di mercato è passato dai 16 milioni del giugno scorso a 35 attuali.

Raphinha, esplosione definitiva al Barcellona

I suoi numeri erano stati straordinari già durante la scorsa stagione, ma in questa Raphinha ha vissuto la definitiva consacrazione con il Barcellona. Il 28enne approdato dal Leeds per meno di 60 milioni nel 2022 in casa blaugrana, sta vivendo un’annata d’oro. Aveva concluso la scorsa stagione con un totale di 23 bonus tra gol e assist, mentre in questa è già a quota 42 a febbraio.

Nessuno tra i presenti in questa lista ha numeri simili ed è per questo che il suo +19 lo ha portato al terzo posto in classifica. Il valore di mercato è schizzato dai 50 milioni del mese di giugno, agli 80 attuali. Una crescita esponenziale, che lo ha portato a essere un fattore determinante in Spagna e in campo internazionale. Il brasiliano è inarrestabile.

Daizen Maeda, la grande sorpresa della classifica

Il giocatore dal valore di mercato più basso, appena 8 milioni di euro e quello che ha vissuto anche l’incremento minore in tal senso, dato che in estate già valeva 7 milioni. Eppure Daizen Maeda merita il secondo posto in questa top 5 per il rendimento di questa stagione. Approdato al Celtic nell’estate di quasi 3 anni fa, il giapponese è entrato nella piena maturità dei suoi 27 anni.

Rispetto al totale di 14 bonus tra gol e assist della passata annata, in questa stagione l’attaccante ha già raggiunto un totale di 34 bonus tra reti e passaggi chiave, che gli hanno permesso di portarsi a +20 nella differenza totale con la passata annata. Sono già 25 i gol messi a referto quest’anno, tanti da fargli scalare questa classifica e permettergli di vincere una medaglia d’argento virtuale.

Moise Kean, rendimento da primo posto

“Da zero a cento” cantava Baby K qualche anno fa in un vecchio tormentone. Nel caso di Moise Kean è da 0 a 21. Questo è il divario che ha permesso all’attaccante italiano di prendersi il primo posto di questa classifica. L’anomalia è quel digiuno da reti e assist nella passata stagione, ma in pochi si sarebbero aspettati un rendimento così importante con la Fiorentina quest’anno.

Il +21 di Kean gli ha permesso anche di passare da un valore di mercato di 14 milioni di euro a quello di 30, ma la sua valutazione è destinata a crescere ulteriormente nei prossimi aggiornamenti, come per diversi calciatori visti in questa classifica. Ha trascinato i Viola e la sua presenza o assenza dal campo fa tutta la differenza del mondo per la squadra di Palladino. Un upgrade di assoluto livello che, con quello di Retegui, rappresenta un’arma importantissima per Luciano Spalletti.