L’ex Juve si prende Yildiz: operazione da 80 milioni

Le ultime di calciomercato sui bianconeri hanno come protagonista il numero 10 della squadra di Thiago Motta. Ecco tutti i dettagli

Anche alla Juventus nessuno è incedibile. Nemmeno Kenan Yildiz, nonostante il 10 sulle spalle e l’intenzione, dichiarata, di puntarci forte sia nel presente che nel futuro. In realtà il turco è tutt’altro che intoccabile per Thiago Motta, anche se per minuti giocati (2.578′) è il quarto calciatore della rosa che ha giocato di più.

Prosegue la rivoluzione

In estate la Juve dovrà proseguire la sua rivoluzione, ciò vuol dire che avrà necessità anche di incassare. E il fantasista turco è tra quelli con più mercato. In Premier ci sono almeno tre-quattro grandi club che potrebbero bussare alla Continassa con un assegno pesante.

Il Chelsea su Yildiz

‘Sport.fr’ parla nello specifico del Chelsea, club che da due-tre anni sta investendo somme importanti, a volte pure spropositate per calciatori giovani se non giovanissimi. A quanto pare Yildiz è un nome che garba molto in chiave futura, cioè prossima estate.

80 milioni per il sì della Juve?

La stessa fonte fissa a circa 80 milioni di euro la cifra a cui Giuntoli potrebbe dire sì. Una cifra decisamente alla portata dei londinesi, reduci dalla sconfitta con l’Aston Villa – la seconda consecutiva – che l’ha buttata fuori dalla zona Europa. Ma son tutte lì, infatti ai ‘Blues’ basterebbe un successo per tornare persino tra le prime quattro.

Maresca in persona potrebbe aver indicato in Yildiz il rinforzo ideale per alzare ulteriormente il tasso di qualità del Chelsea. Il 45enne di Pontecagnano Faiano è approdato quest’anno sulla panchina dei londinesi e, come forse non tutti ricorderanno, da calciatore ha indossato la maglia della Juve (6 gol e 10 assist in 58 presenze) vincendo lo Scudetto nella stagione 2001/2002.

Lookman al posto di Yildiz

C’è chi dice che i soldi della cessione di Yildiz, ovviamente non tutti, verrebbero poi reinvestiti da Giuntoli per prendere Lookman dall’Atalanta. O comunque per inserire nel reparto avanzato una seconda punta di spessore internazionale, in aggiunta a Kolo Muani che molto probabilmente rimarrà a Torino con un nuovo prestito. Destinato all’addio, come noto, è invece Dusan Vlahovic.