Kvaratskhelia al Psg per 80 milioni: ecco quanto ha già incassato De Laurentiis | ESCLUSIVO

Il georgiano è stato venduto al club francese lo scorso gennaio

La cessione di Kvaratskhelia al Psg torna di grande d’attualità. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la cifra investita dal club francese per il talento georgiano è stata infatti di 80 milioni di euro, di cui 24 sono stati già incassati dal club azzurro lo scorso gennaio. Come da accordi presi tra le due società, sono previste poi quattro rate da 14 milioni di euro.

La cifra complessiva risulta quindi leggermente più alta rispetto a quella circolata, tra i 70 e 75 milioni. Si tratta di una cessione top, la seconda più importante, dopo quella di Higuain alla Juve, perfezionata con la clausola. L’acquisto dell’ex campione azzurro è stata annunciata ufficialmente il 17 gennaio direttamente dal Psg con un comunicato sul proprio sito.

La spiegazione di Manna sulla cessione del talento georgiano

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, si è espresso così sui motivi che hanno spinto il Napoli a cedere il talento georgiano: “Stavamo cercando di portare avanti un rinnovo che era abbastanza difficoltoso, date le aspettative del calciatore rispetto ai nostri parametri – ha raccontato nella conferenza dello scorso 5 febbraio- Abbiamo lavorato sull’opportunità Psg.

Purtroppo è stata doverosa per il club. Poi la volontà del giocatore è stata determinante e l’abbiamo assecondata”.

Come è noto Kvararatskhelia era d’accordo con i francesi dalla scorsa estate, ma all’epoca si è rivelata fondamentale la volontà di Conte di trattenere tutti i big, tranne Osimhen che era già fuori dal club. Il malcontento del georgiano è però poi esploso, portando il Napoli a cederlo nella scorsa finestra di riparazione.

Conte avrebbe voluto un sostituto all’altezza e aveva indicato Zhegrova e Garnacho come i suoi preferiti. Ma le difficoltà e le alte richieste per il calciatore del Lille e a quello dello United hanno impedito al Napoli di accontentare il tecnico salentino. Quanto ad Adeyemi, in questo caso è stato invece il calciatore a decidere di rimanere in Germania.