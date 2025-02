Juve, pazienza finita: “Si contendono la palma di peggior acquisto”

Al termine del primo tempo della sfida dei quarti di Coppa Italia contro l’Empoli piovono critiche nei confronti della squadra bianconera

Errori sotto porta e in fase di costruzione e un Empoli inaspettatamente in vantaggio allo Stadium ai quarti di finale di Coppa Italia. Il gran destro da fuori area di Maleh ha portato i toscani in vantaggio: un gol che avvicina gli azzurri ad un traguardo storico, le semifinali di Coppa Italia.

La prestazione della Juventus nella prima frazione è stata però decisamente sottotono. Al gol di Maleh sono seguiti i fischi dello Stadium e le critiche sui social, in particolare nei confronti di alcuni giocatori, si sono fatte sentire. Tra i più bersagliati ci sono sicuramente gli acquisti del mercato estivo, in particolare Nico Gonzalez e Koopmeiners.

L’olandese è stato autore di un’ennesima prova anonima e poco brillante, mentre l’argentino è stato protagonista in negativo con una grande occasione da gol fallita nei primi minuti e la palla persa che ha portato al gol del centrocampista italo-marocchino. Su X i giocatori sono stati letteralmente bersagliati. C’è chi ironizza dicendo che “Nico Gonzalez segna due gol per l’Empoli in 30 minuti”, chi invece afferma che i due “Si contendono la palma di peggior acquisto”. E c’è anche chi chiede di non comprare più giocatori da Atalanta e Fiorentina.

Da quei lidi arrivano solo pacchi, doppi pacchi e contro pacchi…#NicoGonzalez😏 #JuventusEmpoli — CountDown 𝕏 🦓 (@CountDownAtomic) February 26, 2025

E c’è anche chi punta il dito contro l’allenatore, accusando Thiago Motta di essere ormai “nel pallone”. Altri, addirittura, chiedono l’esonero.

Su #Koopmeiners e #NicoGonzalez stendiamo un velo pietoso.

Un primo tempo vergognoso, uno scempio, un insulto al gioco del calcio.#JuventusEmpoli #CoppaItaliaFrecciarossa — Mariano Delugas 🇪🇺 (@Delugas1987) February 26, 2025

